На вихідних Україна перейде на "зимовий" час

У ніч проти 29 жовтня Україна перейде на "зимовий" час − стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад.

Джерело: постанова Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року

Деталі: Згідно з документом, перехід на "зимовий" час відбувається щороку в останню неділю жовтня о 4 годині ночі.

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Цього року ця дата припадає 29 жовтня.

Для довідки: Традиція "літнього" та "зимового" часу в Україні діє ще з часів СРСР, починаючи з 1981 року. Основними причинами було збереження електроенергії та продовження світлового дня.

Науковці переконані, що перехід на літній час для людини є важчим, однак і "додаткова" година має свій вплив.

ВІДЕО ДНЯ

У 2021 році спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт, який пропонує скасувати сезонне переведення годинника, залишивши в Україні "зимовий" час.

У березні 2021 року Рада не змогла прийняти цей закон − документ відправили на доопрацювання.