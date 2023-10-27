На выходных Украина перейдет на "зимнее" время

В ночь на 29 октября Украина перейдет на "зимнее" время − стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.

Источник: постановление Кабинета министров от 13 мая 1996 года

Детали: Согласно документу, переход на "зимнее" время происходит ежегодно в последнее воскресенье октября в 4 часа ночи.

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В этом году эта дата приходится на 29 октября.

Для справки: Традиция "летнего" и "зимнего" времени в Украине действует еще со времен СССР, начиная с 1981 года. Основными причинами было сохранение электроэнергии и продление светового дня.

Ученые убеждены, что переход на летнее время для человека тяжелее, однако и "дополнительный" час имеет свое влияние.

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В 2021 году спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект, который предлагает отменить сезонный перевод часов, оставив в Украине "зимнее" время.

В марте 2021 года Рада не смогла принять этот закон − документ отправили на доработку.