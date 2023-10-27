Ракета та снаряд впали на два курортні міста Єгипту біля Ізраїлю, є постраждалі — Reuters

У п′ятницю, 27 жовтня ракета впала на єгипетське місто Таба за 220 км від кордону з Ізраїлем, поранення отримали 6 осіб, ще один снаряд влучив у місто Нувейба.

Джерело: Reuters з посиланням на два джерела в єгипетських органах безпеки

Деталі: Повідомляється, що ніхто не взяв на себе відповідальність, але єгипетський державний телеканал Al-Qahera News повідомив, що влучання ракети, ймовірно, пов'язане з бойовими діями між бойовиками ХАМАС та ізраїльськими військовими навколо Гази.

Реклама:

Очевидно ракета влучила біля станції швидкої допомоги і житлового будинку. За даними міністерства охорони здоров'я Єгипту 6 людей отримали поранення, 4 з них вже виписали з лікарні.

Ще один снаряд міг залетіти до єгипетського міста Нувейба за 70 км від кордону з Ізраїлем.

Свідки в обох місцях, які попросили не називати їхніх імен, підтвердили вибухи і задимлення. Ізраїльські військові заявили, що їм відомо про інцидент за межами своїх кордонів.

ВІДЕО ДНЯ

Міста Таба і Нувейба розташовані на Синайському півострові в Єгипті, популярні серед туристів.

Передісторія: