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Ракета и снаряд упали на два курортных города Египта возле Израиля, есть пострадавшие - Reuters

Станислав ПогориловПятница, 27 октября 2023, 13:08
Ракета и снаряд упали на два курортных города Египта возле Израиля, есть пострадавшие - Reuters
Фото: Getty Images

В пятницу, 27 октября ракета упала на египетский город Таба в 220 км от границы с Израилем, ранения получили 6 человек, еще один снаряд попал в город Нувейба.

Источник: Reuters со ссылкой на два источника в египетских органах безопасности

Детали: Сообщается, что никто не взял на себя ответственность, но египетский государственный телеканал Al-Qahera News сообщил, что попадание ракеты, вероятно, связано с боевыми действиями между боевиками ХАМАС и израильскими военными вокруг Газы.

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Очевидно ракета попала возле станции скорой помощи и жилого дома. По данным министерства здравоохранения Египта 6 человек получили ранения, 4 из них уже выписали из больницы.

Еще один снаряд мог залететь в египетский город Нувейба в 70 км от границы с Израилем.

Свидетели в обоих местах, которые попросили не называть их имен, подтвердили взрывы и задымление. Израильские военные заявили, что им известно об инциденте за пределами своих границ.

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Города Таба и Нувейба расположены на Синайском полуострове в Египте, популярны среди туристов.

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Темы: ИзраильЕгипетСектор Газаракетный удар
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