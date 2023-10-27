Ракета и снаряд упали на два курортных города Египта возле Израиля, есть пострадавшие - Reuters
В пятницу, 27 октября ракета упала на египетский город Таба в 220 км от границы с Израилем, ранения получили 6 человек, еще один снаряд попал в город Нувейба.
Источник: Reuters со ссылкой на два источника в египетских органах безопасности
Детали: Сообщается, что никто не взял на себя ответственность, но египетский государственный телеканал Al-Qahera News сообщил, что попадание ракеты, вероятно, связано с боевыми действиями между боевиками ХАМАС и израильскими военными вокруг Газы.
Очевидно ракета попала возле станции скорой помощи и жилого дома. По данным министерства здравоохранения Египта 6 человек получили ранения, 4 из них уже выписали из больницы.
Еще один снаряд мог залететь в египетский город Нувейба в 70 км от границы с Израилем.
Свидетели в обоих местах, которые попросили не называть их имен, подтвердили взрывы и задымление. Израильские военные заявили, что им известно об инциденте за пределами своих границ.
Города Таба и Нувейба расположены на Синайском полуострове в Египте, популярны среди туристов.
Предыстория:
- Напомним, израильско-палестинский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль ракетами.
- 9 октября в Израиле заявили, что вернули под контроль все районы на границе возле Сектора Газа.
- Сейчас Израиль планирует наземное наступление на Сектор Газа, которое может длиться три месяца.