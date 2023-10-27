На переговорах щодо звільнення утримуваних ХАМАСом заручників є прогрес — CNN
За участі Катару досягнуто "значного прогресу" на переговорах щодо звільнення заручників, яких утримує ХАМАС, але все ще залишаються питання, повідомили CNN дипломатичні джерела, знайомі з ходом переговорів.
Джерело: CNN
Дослівно: "Переговори йдуть дуже добре. У нас є прорив. Є питання, які ще залишаються, але переговори тривають, і ми не втрачаємо надії".
Деталі: Помічник держсекретаря США у справах Близького Сходу Барбара Ліф перебуває в Досі для зустрічі з керівництвом Катару, повідомила людина, знайома з ходом зустрічей.
Відповідаючи на запитання про стан переговорів, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант сказав: "Одне повинно бути зрозуміло - у нас є мета, і я довіряю державі Ізраїль і ЦАХАЛу ... і ми будемо продовжувати робити все можливе, щоб повернути заручників і зниклих безвісти".
Тим часом, західний чиновник, знайомий з переговорами про звільнення заручників, повідомив CNN, що все ще існує оптимізм щодо можливого звільнення, однак зазначив, що Ізраїль не буде довго зволікати з наземною операцією.
Передісторія:
- Нагадаємо, ізраїльсько-палестинський конфлікт загострився 7 жовтня, коли ХАМАС атакував Ізраїль ракетами.
- 9 жовтня в Ізраїлі заявили, що повернули під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази.
- Наразі Ізраїль планує наземний наступ на Сектор Гази, який може тривати три місяці.