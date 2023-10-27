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На переговорах щодо звільнення утримуваних ХАМАСом заручників є прогрес — CNN

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 27 жовтня 2023, 18:13
На переговорах щодо звільнення утримуваних ХАМАСом заручників є прогрес — CNN
фото: Getty Images

За участі Катару досягнуто "значного прогресу" на переговорах щодо звільнення заручників, яких утримує ХАМАС, але все ще залишаються питання, повідомили CNN дипломатичні джерела, знайомі з ходом переговорів.

Джерело: CNN

Дослівно: "Переговори йдуть дуже добре. У нас є прорив. Є питання, які ще залишаються, але переговори тривають, і ми не втрачаємо надії".

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Деталі: Помічник держсекретаря США у справах Близького Сходу Барбара Ліф перебуває в Досі для зустрічі з керівництвом Катару, повідомила людина, знайома з ходом зустрічей.

Відповідаючи на запитання про стан переговорів, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант сказав: "Одне повинно бути зрозуміло - у нас є мета, і я довіряю державі Ізраїль і ЦАХАЛу ... і ми будемо продовжувати робити все можливе, щоб повернути заручників і зниклих безвісти".

Тим часом, західний чиновник, знайомий з переговорами про звільнення заручників, повідомив CNN, що все ще існує оптимізм щодо можливого звільнення, однак зазначив, що Ізраїль не буде довго зволікати з наземною операцією.

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Передісторія: 

  • Нагадаємо, ізраїльсько-палестинський конфлікт загострився 7 жовтня, коли ХАМАС атакував Ізраїль ракетами.
  • 9 жовтня в Ізраїлі заявили, що повернули під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази. 
  • Наразі Ізраїль планує наземний наступ на Сектор Гази, який може тривати три місяці.

Теми: ІзраїльХАМАСзаручники
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