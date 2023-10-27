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На переговорах по освобождению удерживаемых ХАМАСом заложников есть прогресс - CNN

Станислав ПогориловПятница, 27 октября 2023, 18:13
На переговорах по освобождению удерживаемых ХАМАСом заложников есть прогресс - CNN
фото: Getty Images

При участии Катара достигнут "значительный прогресс" на переговорах по освобождению заложников, которых удерживает ХАМАС, но все еще остаются вопросы, сообщили CNN дипломатические источники, знакомые с ходом переговоров.

Источник: CNN

Дословно: "Переговоры идут очень хорошо. У нас есть прорыв. Есть вопросы, которые еще остаются, но переговоры продолжаются, и мы не теряем надежды".

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Детали: Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф находится в Дохе для встречи с руководством Катара, сообщил человек, знакомый с ходом встреч.

Отвечая на вопрос о состоянии переговоров, министр обороны Израиля Йоав Галант сказал: "Одно должно быть ясно - у нас есть цель, и я доверяю государству Израиль и ЦАХАЛу... и мы будем продолжать делать все возможное, чтобы вернуть заложников и пропавших без вести".

Между тем, западный чиновник, знакомый с переговорами об освобождении заложников, сообщил CNN, что все еще существует оптимизм относительно возможного освобождения, однако отметил, что Израиль не будет долго тянуть с наземной операцией.

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Темы: ИзраильХАМАСзаложники
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