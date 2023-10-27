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За два тижні понад 60 одиниць техніки росіян під Авдіївкою знищено FPV-дронами – Берлінська

"Українська правда", Тетяна ОлійникП'ятниця, 27 жовтня 2023, 23:36
За два тижні понад 60 одиниць техніки росіян під Авдіївкою знищено FPV-дронами – Берлінська
Український військовий запускає FPV-дрон. ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

За словами засновниці ГО "Центр підтримки аеророзвідки" Марії Берлінської, за останні 14 днів FPV-дрони спалили під Авдіївкою понад 60 одиниць російської техніки.

Джерело: Марія Берлінська у ток-шоу УП

Пряма мова: "За крайні 2 тижні більше 60 одиниць техніки під Авдіївкою спалено тими дронами, які ми передали. Це вже з відеопідтвердженням – це легкоброньована техніка, танки і так далі. Тому заохочую наших співгромадян донатити саме на дрони".

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Деталі: Берлінська зазначає, що багато дій росіян стримуються саме за рахунок FPV-дронів. І один такий безпілотник, який коштує 500-600 доларів може спалити російський танк чи БМП.

Теми: Авдіївкабезпілотники
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