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За две недели более 60 единиц техники россиян под Авдеевкой уничтожено FPV-дронами – Берлинская

"Украинская правда", Татьяна ОлейникПятница, 27 октября 2023, 23:36
За две недели более 60 единиц техники россиян под Авдеевкой уничтожено FPV-дронами – Берлинская
Украинский военный запускает FPV-дрон. ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН, УП

По словам основательницы ОО "Центр поддержки аэроразведки" Марии Берлинской, за последние 14 дней FPV-дроны сожгли под Авдеевкой более 60 единиц российской техники.

Источник: Мария Берлинская в ток-шоу УП

Прямая речь: "За последние 2 недели более 60 единиц техники под Авдеевкой сожжены теми дронами, которые мы передали. Это уже с видеоподтверждением – это легкобронированная техника, танки и так далее. Поэтому призываю наших сограждан донатить именно на дроны".

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Детали: Берлинская отмечает, что многие действия россиян сдерживаются именно за счет FPV-дронов. И один такой беспилотник, который стоит 500-600 долларов, может сжечь российский танк или БМП.

Темы: Авдеевкабеспилотники
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