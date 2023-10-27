За две недели более 60 единиц техники россиян под Авдеевкой уничтожено FPV-дронами – Берлинская

По словам основательницы ОО "Центр поддержки аэроразведки" Марии Берлинской, за последние 14 дней FPV-дроны сожгли под Авдеевкой более 60 единиц российской техники.

Источник: Мария Берлинская в ток-шоу УП

Прямая речь: "За последние 2 недели более 60 единиц техники под Авдеевкой сожжены теми дронами, которые мы передали. Это уже с видеоподтверждением – это легкобронированная техника, танки и так далее. Поэтому призываю наших сограждан донатить именно на дроны".

Реклама:

Детали: Берлинская отмечает, что многие действия россиян сдерживаются именно за счет FPV-дронов. И один такой беспилотник, который стоит 500-600 долларов, может сжечь российский танк или БМП.