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Втрати Росії під Авдіївкою ймовірно найгірші за рік – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 28 жовтня 2023, 13:07
Втрати Росії під Авдіївкою ймовірно найгірші за рік – розвідка Британії
ФОТО: ARMIAINFORM

Британська розвідка констатує, що під Авдіївкою Росія зазнала одних із найгірших втрат за 2023 рік, і схоже, що запити командування знову розходяться з реальними можливостями військових.

Джерело: британська розвідка, Європейська правда

Деталі: Розвідка зазначає, що під Авдіївкою росіяни задіяли частини до 8 бригад. 

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"Ці підрозділи ймовірно зазнали одних із найгірших показників втрат у російських військах за 2023 рік", – пишуть аналітики.

Вони відзначають, що російські "воєнкори" жорстко критикують тактику командування.

"Характер операції дозволяє припускати, що ключові військово-політичні виклики для Росії залишаються такими ж, як протягом практично усієї цієї війни. Політичні лідери вимагають захопити більші території, але військові не можуть забезпечити ефективну наступальну операцію на оперативному рівні", – констатує розвідка. 

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Нагадаємо: У Білому домі зазначали, що мають інформацію про страти у російських підрозділах солдатів, які відмовлялися йти у наступ, і погрози розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті намагатимуться відступати під вогнем української артилерії.

В естонському командуванні вважають, що Росія прагне отримати хоча б мінімальну ініціативу в Україні для створення всередині країни враження про успіхи у війні. 

Теми: АвдіївкавійнаРосія
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