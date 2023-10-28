Потери России под Авдеевкой вероятно худшие за год - разведка Британии

Британская разведка констатирует, что под Авдеевкой Россия понесла одни из худших потерь за 2023 год, и похоже, что запросы политического руководства снова расходятся с реальными возможностями военных.

Источник: разведка Британии, Европейская правда

Детали: Разведка отмечает, что под Авдеевкой россияне задействовали части до 8 бригад.

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"Эти подразделения, вероятно, понесли одни из худших показателей потерь в российских войсках за 2023 год", – пишут аналитики.

Они отмечают, что российские "военкоры" жестко критикуют тактику командования.

"Характер операции позволяет предполагать, что ключевые военно-политические вызовы для России остаются такими же, как на протяжении практически всей этой войны. Политические лидеры требуют захватить большие территории, но военные не могут обеспечить эффективную наступательную операцию на оперативном уровне", – констатирует разведка.

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Напомним: В Белом доме отмечали, что располагают информацией о казнях в российских подразделениях солдат, которые отказывались идти в наступление, и угрозы расстреливать целые подразделения, если те будут пытаться отступать под огнем украинской артиллерии.

В эстонском командовании считают, что Россия стремится получить хотя бы минимальную инициативу в Украине для создания внутри страны впечатления об успехах в войне.