Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Потери России под Авдеевкой вероятно худшие за год - разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 28 октября 2023, 13:07
Потери России под Авдеевкой вероятно худшие за год - разведка Британии
ФОТО: ARMIAINFORM

Британская разведка констатирует, что под Авдеевкой Россия понесла одни из худших потерь за 2023 год, и похоже, что запросы политического руководства снова расходятся с реальными возможностями военных.

Источник: разведка Британии, Европейская правда

Детали: Разведка отмечает, что под Авдеевкой россияне задействовали части до 8 бригад.

Реклама:

"Эти подразделения, вероятно, понесли одни из худших показателей потерь в российских войсках за 2023 год", – пишут аналитики.

Они отмечают, что российские "военкоры" жестко критикуют тактику командования.

"Характер операции позволяет предполагать, что ключевые военно-политические вызовы для России остаются такими же, как на протяжении практически всей этой войны. Политические лидеры требуют захватить большие территории, но военные не могут обеспечить эффективную наступательную операцию на оперативном уровне", – констатирует разведка.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В Белом доме отмечали, что располагают информацией о казнях в российских подразделениях солдат, которые отказывались идти в наступление, и угрозы расстреливать целые подразделения, если те будут пытаться отступать под огнем украинской артиллерии.

В эстонском командовании считают, что Россия стремится получить хотя бы минимальную инициативу в Украине для создания внутри страны впечатления об успехах в войне.

Темы: АвдеевкавойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ

ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ

У Орбана обещают блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Зеленский: На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS

МВД о мужчине, который подарил гранаты помощнику Залужного: предупреждал, что боевые

видеоРоссияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо

Все новости...
Враг обстрелял центр Херсона: произошли пожары, есть раненая
Ночью над Днепропетровской областью сбили три "Искандера"
На Мальте началась третья встреча по "Формуле мира": присутствуют 65 стран
Россияне потеряли под Авдеевкой уже 4 тысячи своих вояк - Умеров
Последние новости
16:25
видео, фотоОккупанты заявляют о ракетном ударе по центру Донецка
16:23
В Одессе планируют снести ряд советских памятников, а на нескольких убрать "русский"
16:16
"Укрзализныця" впервые за 15 лет обновила парк плацкартов и впервые - украинского производства
16:11
Руководителя Львовского онкоцентра отстранили после коррупционного скандала
16:11
Замминистра экономики о плане Украины на 50 миллиардов евро: "они учат нас быть членом ЕС"
15:56
Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ
15:40
Минэнерго планирует добавить 300 МВт мощности газовыми турбинами, но к следующему отопительному сезону
15:38
В Украине откроют новый лагерь для российских пленных
15:19
Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы
15:18
Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд
Все новости...
Реклама: