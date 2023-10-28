Заступника голови Нацполіції відсторонено до завершення слідства – міністр

Заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека буде відсторонено від виконання службових обовʼязків на час розслідування кримінального провадження, початого за його заявою після журналістського розслідування.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram

Дослівно: "Дмитро Тишлек після опублікованого журналістського розслідування публічно звернувся із заявою до ДБР, щоб правоохоронці перевірили оприлюднену інформацію.

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Кримінальне провадження вже триває. Я особисто з нетерпінням очікую результатів. І суспільство теж має почути відповіді на питання. Бо сумніви у вірності Державі та Присязі – неприпустимі. Особливо в час війни.

Запевняю, якщо озвучені в медіа факти підтвердяться, стосовно Дмитра Тишлека будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення.

А до отримання висновків слідства він буде відсторонений від виконання службових обовʼязків".

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Що передувало: Видання Bihus.Info оприлюднило розслідування, що дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека станом на літо 2023 року не позбулася російського паспорта, а сам він користується нерухомістю та авто родини партнера ватажка ростовського кримінального угрупування.

Тишлек заявив, що ЗМІ "спотворили факти" і попросив ДБР ініціювати перевірку.