Замглавы Нацполиции отстранен до завершения следствия – министр

Замглавы Нацполиции Дмитрий Тишлек будет отстранен от исполнения служебных обязанностей на время расследования уголовного производства, начатого по его заявлению после журналистского расследования.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram

Дословно: "Дмитрий Тишлек после опубликованного журналистского расследования публично обратился с заявлением в ГБР, чтобы правоохранители проверили обнародованную информацию.

Реклама:

Уголовное производство уже идет. Я лично с нетерпением ожидаю результатов. И общество тоже должно услышать ответы на вопросы. Потому что сомнения в верности Государству и Присяге – недопустимы. Особенно во время войны.

Уверяю, если озвученные в медиа факты подтвердятся, в отношении Дмитрия Тишлека будут приняты неотложные и жесткие управленческие решения.

А до получения выводов следствия он будет отстранен от выполнения служебных обязанностей".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Издание Bihus.Info обнародовало расследование, что жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека по состоянию на лето 2023 года не избавилась от российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

Тишлек заявил, что СМИ "исказили факты" и попросил ГБР инициировать проверку.