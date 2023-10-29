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Кулеба: З інфополя зникли "мирні" ініціативи з неприйнятними пропозиціями

Катерина ТищенкоНеділя, 29 жовтня 2023, 22:58
Кулеба: З інфополя зникли мирні ініціативи з неприйнятними пропозиціями
Дмитро Кулеба, фото з Facebook

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що зараз із інфополя зникли численні "мирні" ініціативи, які пропонували Україні неприйнятні поступки Росії.

Джерело: Кулеба в Instagram

Деталі: Міністр зазначив, що 15 держав брали участь в зустрічі щодо Формули миру в Копенгагені в червні, 42 – в серпні у Джидді, а зараз на Мальті вдалося зібрати вже 66 держав і міжнародних організацій.

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Дослівно: Зверніть увагу: за ці ж пів року з інфополя зникли численні "мирні" ініціативи, які пропонували Україні то відмовитися від територій, то щось обміняти, то ще якісь неприйнятні речі.

Нині в центрі всіх дискусій – справедлива та чесна українська Формула, які повністю відповідає принципам Статуту ООН і ключових резолюцій Генасамблеї. І це перший, дуже конкретний результат Формули".

Більше деталей: Кулеба також зазначив, що зустріч на Мальті дуже вчасно руйнує два міфи: 1) міф про падіння уваги до України на тлі подій на Близькому Сході та 2) міф про втрату Україною підтримки т.зв. "Глобального півдня".

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"У Формулі є місце для всіх. Але немає місця для псевдопацифізму. Це прагматичний документ, який втілює принципи Статуту ООН в життя. Україна продовжує активно працювати над його втіленням та підготовкою до Глобального саміту миру, на якому лідери зафіксують домовленості та перейдуть до їхньої реалізації", – написав міністр.

Що передувало: Третя зустріч стосовно української Формули миру на Мальті, яка тривала 28-29 жовтня, зосереджувалась на питаннях ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також звільнення полонених і депортованих та відновлення територіальної цілісності України.

У зустрічі на Мальті брали участь понад 65 країн – суттєво більше, аніж у попередній зустрічі в Саудівській Аравії. Перелік країн-учасниць ще не розкривали, але стало відомо, що у зустрічі вперше взяла участь Вірменія.

Президент Володимир Зеленський назвав хорошою новиною в підсумок зустрічі щодо Формули миру на Мальті погодження заяви співголів саміту. Він назвав цю заяву базовою і такою, що єднає.

Теми: Кулеба Дмитропереговоривійна
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