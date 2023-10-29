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Кулеба: Из инфополя исчезли "мирные" инициативы с неприемлемыми предложениями

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 октября 2023, 22:58
Кулеба: Из инфополя исчезли мирные инициативы с неприемлемыми предложениями
Дмитрий Кулеба, фото из Facebook

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что сейчас из инфополя исчезли многочисленные "мирные" инициативы, которые предлагали Украине неприемлемые уступки России.

Источник: Кулеба в Instagram

Детали: Министр отметил, что 15 государств участвовали во встрече по Формуле мира в Копенгагене в июне, 42 – в августе в Джидде, а сейчас на Мальте удалось собрать уже 66 государств и международных организаций.

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Дословно: "Обратите внимание: за эти же полгода из инфополя исчезли многочисленные "мирные" инициативы, которые предлагали Украине то отказаться от территорий, то что-то обменять, то еще какие-то неприемлемые вещи.

Сейчас в центре всех дискуссий – справедливая и честная украинская Формула, которая полностью соответствует принципам Устава ООН и ключевых резолюций Генассамблеи. И это первый, очень конкретный результат Формулы".

Больше деталей: Кулеба также отметил, что встреча на Мальте очень вовремя разрушает два мифа: 1) миф о падении внимания к Украине на фоне событий на Ближнем Востоке и 2) миф о потере Украиной поддержки т.н. "Глобального юга".

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"В Формуле есть место для всех. Но нет места для псевдопацифизма. Это прагматичный документ, который воплощает принципы Устава ООН в жизнь. Украина продолжает активно работать над его воплощением и подготовкой к Глобальному саммиту мира, на котором лидеры зафиксируют договоренности и перейдут к их реализации", - написал министр.

Что предшествовало: Третья встреча по украинской Формуле мира на Мальте, которая длилась 28-29 октября, сосредотачивалась на вопросах ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также освобождения пленных и депортированных и восстановления территориальной целостности Украины.

Во встрече на Мальте участвовали более 65 стран – существенно больше, чем в предыдущей встрече в Саудовской Аравии. Перечень стран-участниц еще не раскрывали, но стало известно, что во встрече впервые участвовала Армения.

Президент Владимир Зеленский назвал хорошей новостью в итог встречи по Формуле мира на Мальте согласование заявления сопредседателей саммита. Он назвал это заявление базовым и объединяющим.

Темы: Кулеба Дмитрийпереговорывойна
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