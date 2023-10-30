В Севастополе раздались взрывы: атаковали морские дроны
Во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы, там обнаружили два безэкипажных катера.
Источник: российский "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев, Минобороны РФ, Telegram Крымский мост
Детали: По словам Развожаева, силы Черноморского флота отбивают атаку беспилотников.
По информации Минобороны РФ, в Черном море обнаружили два безэкипажных катера: "По району обнаружения нанесено огневое поражение, на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий".
Стоит отметить, что в 6:36 оккупанты перекрыли Крымский мост.
Находящихся на мосту и в зоне осмотра людей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Спустя почти час движение возобновили.
Предыстория:
- В ночь на 29 октября в России заявили, что сбили над Крымом 36 беспилотников.
- В Евпатории и районе в ночь на 29 октября также был слышен полет беспилотников и выстрелы по ним.
- Впоследствии стало известно, что Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России в ночь на 29 октября атаковали два беспилотника Службы безопасности Украины.
- После взрыва на территории завода вспыхнул пожар.