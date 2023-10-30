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В Севастополе раздались взрывы: атаковали морские дроны

Алена ИвашкивПонедельник, 30 октября 2023, 03:29
В Севастополе раздались взрывы: атаковали морские дроны
Фото из соцсетей. Неустановленный морской беспилотный аппарат в районе Севастополя. 1.09.2022. Крым, Украина.

Во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы, там обнаружили два безэкипажных катера.

Источник: российский "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев, Минобороны РФ, Telegram Крымский мост

Детали: По словам Развожаева, силы Черноморского флота отбивают атаку беспилотников.

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По информации Минобороны РФ, в Черном море обнаружили два безэкипажных катера: "По району обнаружения нанесено огневое поражение, на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий".

Стоит отметить, что в 6:36 оккупанты перекрыли Крымский мост.

Находящихся на мосту и в зоне осмотра людей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

ВИДЕО ДНЯ

Спустя почти час движение возобновили.

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Темы: КрымСевастополь
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