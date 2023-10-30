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Удар по "Новій пошті": зросла кількість загиблих

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 30 жовтня 2023, 10:24
Удар по Новій пошті: зросла кількість загиблих
НАСЛІДКИ УДАРУ РФ ПО ТЕРМІНАЛУ "НОВОЇ ПОШТИ" 21 ЖОВТНЯ 2023 РОКУ

25-річний поранений внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині помер у лікарні вранці 30 жовтня.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу внаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти", вранці 30 жовтня помер у лікарні". 

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Деталі: Таким чином, як зазначив Синєгубов, удар по "Новій пошті" забрав життя 7 людей, ще 12 осіб проходять лікування, 2 з них – в реанімації.

Передісторія: 

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Теми: Харківська областьжертви
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