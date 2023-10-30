Удар по "Новій пошті": зросла кількість загиблих
Понеділок, 30 жовтня 2023, 10:24
25-річний поранений внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині помер у лікарні вранці 30 жовтня.
Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова: "Чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу внаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти", вранці 30 жовтня помер у лікарні".
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Деталі: Таким чином, як зазначив Синєгубов, удар по "Новій пошті" забрав життя 7 людей, ще 12 осіб проходять лікування, 2 з них – в реанімації.
Передісторія:
- 21 жовтня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов повідомили, що російські війська завдають ракетних ударів по обласному центру. Російська ракета влучила в термінал "Нової пошти" на Харківщині.
- Раніше повідомлялося про 6 загиблих і 14 поранених.
- У працівників, які там перебували, не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирена пролунала за секунди до вибуху.
- За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
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