Удар по "Новій пошті": зросла кількість загиблих

НАСЛІДКИ УДАРУ РФ ПО ТЕРМІНАЛУ "НОВОЇ ПОШТИ" 21 ЖОВТНЯ 2023 РОКУ

25-річний поранений внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині помер у лікарні вранці 30 жовтня.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу внаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти", вранці 30 жовтня помер у лікарні".

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Деталі: Таким чином, як зазначив Синєгубов, удар по "Новій пошті" забрав життя 7 людей, ще 12 осіб проходять лікування, 2 з них – в реанімації.

Передісторія: