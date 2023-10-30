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Удар по "Новой почте": возросло количество погибших

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 30 октября 2023, 10:24
Удар по Новой почте: возросло количество погибших
ПОСЛЕДСТВИЯ УДАРА РФ ПО ТЕРМИНАЛУ "НОВОЙ ПОЧТЫ" 21 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА

25-летний раненый в результате удара по терминалу "Новой почты" на Харьковщине умер в больнице утром 30 октября.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение в результате удара оккупантов по терминалу "Новой почты", утром 30 октября умер в больнице". 

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Детали: Таким образом, как отметил Синегубов, удар по "Новой почте" унес жизни 7 человек, еще 12 человек проходят лечение, 2 из них - в реанимации.

Предыстория: 

  • 21 октября председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов сообщили, что российские войска наносят ракетные удары по областному центру. Российская ракета попала в терминал "Новой почты" на Харьковщине.
  • Ранее сообщалось о 6 погибших и 14 раненых.
  • У работников, которые там находились, не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирена прозвучала за секунды до взрыва.
  • По предварительным данным, обстрел был осуществлен двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

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Темы: Харьковская областьжертвы
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