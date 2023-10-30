У ЗСУ підтвердили ураження російської ППО в Криму вночі
Понеділок, 30 жовтня 2023, 11:54
Збройні сили України підтвердили ураження вночі стратегічного об’єкту російської ППО на заході окупованого Криму.
Джерело: центр стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ у соцмережах
Дослівно: "У ніч на 30 жовтня Збройні сили України успішно уразили стратегічний об’єкт системи ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму".
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Передісторія:
- Окупаційна влада Криму вночі стверджувала, що Чорноморський флот РФ відбивав атаку безпілотників. У Севастополі чули вибухи. Зранку окупанти перекривали на годину Кримський міст.
- Зранку російські опозиційні ЗМІ повідомили, що 17 військовослужбовців Міноборони Росії дістали поранення внаслідок нічної атаки на ракетно-зенітний полк ППО в окупованому Криму. Стверджувалося, що удару завдано по базі неподалік села Оленівка, що на заході Криму.
- Водночас у ВМС України закликали дочекатися офіційних повідомлень щодо цього.
- Як відомо, у серпні у ГУР повідомляли про знищену систему "Тріумф" поблизу цього села.