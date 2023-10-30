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У ЗСУ підтвердили ураження російської ППО в Криму вночі

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 30 жовтня 2023, 11:54
У ЗСУ підтвердили ураження російської ППО в Криму вночі
Вибух, ілюстративне фото з ТАСС

Збройні сили України підтвердили ураження вночі стратегічного об’єкту російської ППО на заході окупованого Криму.

Джерело: центр стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ у соцмережах

Дослівно: "У ніч на 30 жовтня Збройні сили України успішно уразили стратегічний об’єкт системи ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму".

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Передісторія: 

  • Окупаційна влада Криму вночі стверджувала, що Чорноморський флот РФ відбивав атаку безпілотників. У Севастополі чули вибухи. Зранку окупанти перекривали на годину Кримський міст.
  • Зранку російські опозиційні ЗМІ повідомили, що 17 військовослужбовців Міноборони Росії дістали поранення внаслідок нічної атаки на ракетно-зенітний полк ППО в окупованому Криму. Стверджувалося, що удару завдано по базі неподалік села Оленівка, що на заході Криму.
  • Водночас у ВМС України закликали дочекатися офіційних повідомлень щодо цього.
  • Як відомо, у серпні у ГУР повідомляли про знищену систему "Тріумф" поблизу цього села. 
Оленіка
Оленівка
скрін з гугл мапи

Теми: КримППОЗбройні силиокупація
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