Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ВСУ подтвердили поражение российской ПВО в Крыму ночью

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 30 октября 2023, 11:54
В ВСУ подтвердили поражение российской ПВО в Крыму ночью
Взрыв, иллюстративное фото из ТАСС

Вооруженные силы Украины подтвердили поражение ночью стратегического объекта российской ПВО на западе оккупированного Крыма.

Источник: центр стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ в соцсетях

Дословно: "В ночь на 30 октября Вооруженные силы Украины успешно поразили стратегический объект системы ПВО на западном побережье временно оккупированного Крыма".

Реклама:

Предыстория:

  • Оккупационные власти Крыма ночью утверждали, что Черноморский флот РФ отражал атаку беспилотников. В Севастополе слышали взрывы. Утром оккупанты перекрывали на час Крымский мост.
  • Утром российские оппозиционные СМИ сообщили, что 17 военнослужащих Минобороны России получили ранения в результате ночной атаки на ракетно-зенитный полк ПВО в оккупированном Крыму. Утверждалось, что удар нанесен по базе недалеко от села Оленовка, что на западе Крыма.
  • В то же время в ВМС Украины призвали дождаться официальных сообщений по этому поводу.
  • Как известно, в августе в ГУР сообщали об уничтоженной системе "Триумф" вблизи этого села.
Оленовка
Оленовка
Скрин с гугл карты

Темы: КрымПВОВооруженные силыоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, фотоВ России ночью дроны атаковали завод взрывчатки и производителя "Кинжалов" – СМИ

видео Новый год в СИЗО: Дубинскому избрали меру пресечения

фото, видеоЦАХАЛ обнародовал доказательства того, что боевики ХАМАСа хранили оружие в детской больнице

Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW

Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине

Министр обороны Израиля: ХАМАС "потерял контроль над Газой"

Все новости...
Крым
В Севастополе звучали взрывы, Крымский мост снова перекрыт, оккупанты заявили о ПВО
В Крыму ночью атаковали ракетно-зенитный полк ПВО: 17 оккупантов ранены – СМИ
В Севастополе раздались взрывы: атаковали морские дроны
Последние новости
10:33
Google будет судиться с мошенниками, которые распространяют вредоносное ПО, используя популярность Bard
10:29
Белый дом: Недостаток финансирования уже пошатнул способность Украины отражать агрессию РФ
10:16
Раскрутка бренда, новая профессия и реклама: как зарабатывают на TikTok
10:05
США передали 22 мобильные котельные для общин в пяти областях Украины
09:55
Какие изменения в мозге может вызвать стресс в раннем возрасте – исследование
09:51
видео, фотоВ России ночью дроны атаковали завод взрывчатки и производителя "Кинжалов" – СМИ
09:46
США проверяют 100 судов из-за вероятных нарушений нефтяных санкций против РФ - СМИ
09:32
Турция рекордно увеличила импорт нефти из РФ
09:27
Минфин хочет увеличить налог для банков уже с этого года: ставка может превысить 50%
09:25
видеоНа Херсонщине 3 погибших и 15 пострадавших за сутки, в Донецкой области – 3 гражданских ранены
Все новости...
Реклама: