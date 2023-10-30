В ВСУ подтвердили поражение российской ПВО в Крыму ночью
Понедельник, 30 октября 2023, 11:54
Вооруженные силы Украины подтвердили поражение ночью стратегического объекта российской ПВО на западе оккупированного Крыма.
Источник: центр стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ в соцсетях
Дословно: "В ночь на 30 октября Вооруженные силы Украины успешно поразили стратегический объект системы ПВО на западном побережье временно оккупированного Крыма".
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Предыстория:
- Оккупационные власти Крыма ночью утверждали, что Черноморский флот РФ отражал атаку беспилотников. В Севастополе слышали взрывы. Утром оккупанты перекрывали на час Крымский мост.
- Утром российские оппозиционные СМИ сообщили, что 17 военнослужащих Минобороны России получили ранения в результате ночной атаки на ракетно-зенитный полк ПВО в оккупированном Крыму. Утверждалось, что удар нанесен по базе недалеко от села Оленовка, что на западе Крыма.
- В то же время в ВМС Украины призвали дождаться официальных сообщений по этому поводу.
- Как известно, в августе в ГУР сообщали об уничтоженной системе "Триумф" вблизи этого села.