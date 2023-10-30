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Расстрел спящей семьи в Волновахе: прокуроры начали расследование

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 октября 2023, 16:23
Расстрел спящей семьи в Волновахе: прокуроры начали расследование
оккупанты не пожалели малолетних детей. фото, использованное прокуратурой

Прокуроры начали расследование по факту убийства российскими оккупантами в оккупированной Волновахе 9 гражданских, среди которых двое детей.

Источник: прокуратура Донецкой области

Детали: Отмечается, что в ходе мониторинга медиапространства прокуроры обнаружили информацию об убийстве представителями вооруженных формирований РФ семьи во временно оккупированном городе Волноваха.

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По предварительным данным, в октябре 2023 года в частное домовладение пришли лица кавказской внешности, одетые в военную форму. Вооруженные люди требовали, чтобы семья, которая в нем жила, освободила дом для проживания одного из подразделений российской армии.

Получив от 53-летнего хозяина отказ, нападавшие пригрозили членам его семьи физической расправой и ушли.

27 октября представители ВС РФ вернулись в помещение и, применив огнестрельное оружие, расстреляли всех 9 членов семьи, которые на тот момент уже спали. Среди убитых - трое женщин и двое малолетних детей 2014 и 2018 годов рождения.

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Темы: Волновахавойна
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