Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський вказав на сигнали стратегічної слабкості Путіна

Євген КізіловПонеділок, 30 жовтня 2023, 22:00
Зеленський вказав на сигнали стратегічної слабкості Путіна
володимир зеленський, Getty Images

Президент Володимир Зеленський вважає, що спочатку заколот Пригожина, а потім і погром в Махачкалі є сигналами того, що режим Путіна не здатен вести війну проти України стратегічно.

Джерело: відеозвернення Зеленського у соцмережах

Пряма мова: "Вони мобілізували всі сили, щоб спробувати не втратити захоплене в Україні, але свою територію при цьому забруднили таким рівнем ненависті та деградації, що вже вдруге за цей рік в Росії втрачається контроль за подіями. То заколотники йдуть на Москву, і ніхто їх не зупинить, то випаровується вертикаль влади в Дагестані, і відбувається справжній погром. Це все – сигнали того, що Росія поки може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно".

Реклама:

Деталі: Він зауважив, що Україні та її західним партнерам у цей час важливо бути "міцними і єдиними", а також робити все "можливе і неможливе", аби вистояти у цій війні.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЗеленськийПутінвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, відеоСтуденти Львівської політехніки вийшли на протест із вимогою звільнити Фаріон

Від танків до захисних окулярів: Німеччина передає нову партію військової допомоги Україні

Ідентифікували двох окупантів, причетних до розстрілу письменника Вакуленка − ОГП

оновлено, відео, фотоУ Росії вночі дрони атакували завод вибухівки та виробника "Кинджалів" – ЗМІ

відео Новий рік в СІЗО: Дубінському обрали запобіжний захід

фото, відеоЦАХАЛ оприлюднив докази того, що бойовики ХАМАСУ зберігали зброю в дитячій лікарні 

Усі новини...
Time: Офіс президента готує відставки у військовому керівництві через повільний наступ
Генштаб повідомляє про складну обстановку на сході та півдні – зведення
У Зеленського пояснили, чому Китай пропустив зустріч на Мальті
Останні новини
14:36
Міноборони прагне перевести ЗСУ на повне забезпечення товарами українського виробництва
14:31
фото, відеоСтоличний "доброволець" допомагав ухилянтам виїхати з України – правоохоронці
14:27
Росіяни завдають ракетного удару по Дніпропетровщині
14:20
Війна практично знищила попит на валютні кредити в Україні - НБУ
14:17
П'яна ДТП: прокуратура просить для Ступки 3 роки тюрми
14:14
Rheinmetall надасть Україні 25 танків Leopard 1A5 наступного року
13:59
У Криму не буде "гулянь" на Новий рік, а частину РФ залишили без феєрверків через війну
13:57
Не всі ультраоброблені продукти шкідливі для здоров’я – дослідження
13:55
Світовий ринок електромобілів зріс на третину з початку року
13:46
ЄС виділить 110 млн євро гумдопомоги для українців
Усі новини...
Реклама: