Зеленський вказав на сигнали стратегічної слабкості Путіна

Президент Володимир Зеленський вважає, що спочатку заколот Пригожина, а потім і погром в Махачкалі є сигналами того, що режим Путіна не здатен вести війну проти України стратегічно.

Джерело: відеозвернення Зеленського у соцмережах

Пряма мова: "Вони мобілізували всі сили, щоб спробувати не втратити захоплене в Україні, але свою територію при цьому забруднили таким рівнем ненависті та деградації, що вже вдруге за цей рік в Росії втрачається контроль за подіями. То заколотники йдуть на Москву, і ніхто їх не зупинить, то випаровується вертикаль влади в Дагестані, і відбувається справжній погром. Це все – сигнали того, що Росія поки може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно".

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Деталі: Він зауважив, що Україні та її західним партнерам у цей час важливо бути "міцними і єдиними", а також робити все "можливе і неможливе", аби вистояти у цій війні.

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