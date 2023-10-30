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Зеленский указал на сигналы стратегической слабости Путина

Евгений КизиловПонедельник, 30 октября 2023, 22:00
Зеленский указал на сигналы стратегической слабости Путина
Владимир Зеленский, Getty Images

Президент Владимир Зеленский считает, что сначала мятеж Пригожина, а затем и погром в Махачкале являются сигналами того, что режим Путина не способен вести войну против Украины стратегически.

Источник: видеообращение Зеленского в соцсетях

Прямая речь: "Они мобилизовали все силы, чтобы попытаться не потерять захваченное в Украине, но свою территорию при этом загрязнили таким уровнем ненависти и деградации, что уже второй раз за этот год в России теряется контроль за событиями. То мятежники идут на Москву, и никто их не остановит, то испаряется вертикаль власти в Дагестане, и происходит настоящий погром. Это все - сигналы того, что Россия пока может выдерживать боевые действия и иногда увеличивать давление на фронте, но не способна выдержать это противостояние стратегически".

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Детали: Он отметил, что Украине и ее западным партнерам в это время важно быть "крепкими и едиными", а также делать все "возможное и невозможное", чтобы выстоять в этой войне.

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Темы: ЗеленскийПутинвойнаРосcия
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