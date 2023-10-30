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Держдеп про антиєврейські погроми в Дагестані: Звинувачувати Україну – абсурд

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 30 жовтня 2023, 22:47
Держдеп про антиєврейські погроми в Дагестані: Звинувачувати Україну – абсурд
МЕТЬЮ МІЛЛЕР, ФОТО: GOLOSAMERIKI.COM

Речник Державного департаменту США Метью Міллер у понеділок відкинув заяви Росії про нібито причетність України до антиєврейських погромів в аеропорту Махачкали, що в Дагестані, напередодні.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з посиланням на Міллера на брифінгу

Деталі: Марія Захарова, яка є представницею російського МЗС, у понеділок розповіла, що події в Дагестані стали наслідком "спланованої і здійсненої ззовні провокації", в якій ключову роль зіграв "київський режим".

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Як доказ вона навела реакцію президента Володимира Зеленського на події, яку той опублікував у соцмережах.

"Я бачив їхні заяви зі звинуваченням України. Це абсурд, звісно ж", – коротко прокоментував речник Держдепу.

Він додав, що Росія повинна притягти до відповідальності винних в антиєврейських заворушеннях у Дагестані напередодні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у неділю 29 жовтня в Махачкалі (Дагестан, РФ) учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, шукаючи євреїв, а росіян пропускали.

Зеленський після відео зі штурмом аеропорту Махачкали з пошуком євреїв заявив, що російський антисемітизм і ненависть до інших націй – системні й глибоко вкорінені.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що на антисемітські погроми у Махачкалі 29 жовтня вплинула Україна і "агентура західних спецслужб".

У Єврокомісії засудили антиєврейські заворушення у російському Дагестані. А в НАТО вважають, що ці заворушення невигідні Кремлю та є одним із проявів радикалізації російського суспільства.

Теми: СШАРосія
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