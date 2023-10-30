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Госдеп об антиеврейских погромах в Дагестане: Обвинять Украину - абсурд

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 30 октября 2023, 22:47
Госдеп об антиеврейских погромах в Дагестане: Обвинять Украину - абсурд
МЭТЬЮ МИЛЛЕР, ФОТО: GOLOSAMERIKI.COM

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер в понедельник отверг заявления России о якобы причастности Украины к антиеврейским погромам в аэропорту Махачкалы, что в Дагестане, накануне.

Источник: корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на Миллера на брифинге

Детали: Мария Захарова, которая является представительницей российского МИД, в понедельник рассказала, что события в Дагестане стали следствием "спланированной и осуществленной извне провокации", в которой ключевую роль сыграл "киевский режим".

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В качестве доказательства она привела реакцию президента Владимира Зеленского на события, которую тот опубликовал в соцсетях.

"Я видел их заявления с обвинением Украины. Это абсурд, конечно же", – коротко прокомментировал представитель Госдепа.

Он добавил, что Россия должна привлечь к ответственности виновных в антиеврейских беспорядках в Дагестане накануне.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в воскресенье 29 октября в Махачкале (Дагестан, РФ) участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива, ища евреев, а россиян пропускали.

Зеленский после видео со штурмом аэропорта Махачкалы с поиском евреев заявил, что российский антисемитизм и ненависть к другим нациям – системны и глубоко укоренены.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что на антисемитские погромы в Махачкале 29 октября повлияли Украина и "агентство западных спецслужб".

В Еврокомиссии осудили антиеврейские беспорядки в Дагестане. В НАТО считают, что эти беспорядки невыгодны Кремлю и являются одним из проявлений радикализации российского общества.

Темы: СШАРосcия
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