У Криму вражено російський ЗРК "С-300" внаслідок ракетної атаки – ЗМІ
Вівторок, 31 жовтня 2023, 10:57
Зенітно-ракетний комплекс "С-300" пошкоджено внаслідок ракетної атаки на окупований Крим зранку 30 жовтня.
Джерело: Telegram-канал Astra
Деталі: За даними джерел Telegram-каналу, ракетну атаку здійснено о 6:00 в районі села Молочне Сакського району. Там дислокується комплекс ППО Міноборони Росії.
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Як повідомляє Telegram-канал, унаслідок атаки пошкоджено ЗРК "С-300" та знищено дизель-генератор. Попередньо, постраждалих немає.
Передісторія:
- 30 жовтня о 6.36 окупанти на годину перекрили Кримський міст. Окупаційна влада Криму вночі стверджувала, що Чорноморський флот РФ відбивав атаку безпілотників.
- Близько 03:00 того самого дня, за інформацією ЗМІ, 17 військовослужбовців Міноборони Росії дістали поранення внаслідок атаки на ракетно-зенітний полк ППО в окупованому Криму.
- Пізніше Збройні сили України підтвердили ураження стратегічного об’єкту російської ППО.
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