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У Криму вражено російський ЗРК "С-300" внаслідок ракетної атаки – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 31 жовтня 2023, 10:57
У Криму вражено російський ЗРК С-300 внаслідок ракетної атаки – ЗМІ
Молочне, Крим, Скрін з гугл мапи

Зенітно-ракетний комплекс "С-300" пошкоджено внаслідок ракетної атаки на окупований Крим зранку 30 жовтня.

Джерело: Telegram-канал Astra

Деталі: За даними джерел Telegram-каналу, ракетну атаку здійснено о 6:00 в районі села Молочне Сакського району. Там дислокується комплекс ППО Міноборони Росії.

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Як повідомляє Telegram-канал, унаслідок атаки пошкоджено ЗРК "С-300" та знищено дизель-генератор. Попередньо, постраждалих немає.

 
скрін з гугл мапи

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Теми: Кримракетний ударППОокупація
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