У Криму вражено російський ЗРК "С-300" внаслідок ракетної атаки – ЗМІ

Молочне, Крим, Скрін з гугл мапи

Зенітно-ракетний комплекс "С-300" пошкоджено внаслідок ракетної атаки на окупований Крим зранку 30 жовтня.

Джерело: Telegram-канал Astra

Деталі: За даними джерел Telegram-каналу, ракетну атаку здійснено о 6:00 в районі села Молочне Сакського району. Там дислокується комплекс ППО Міноборони Росії.

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Як повідомляє Telegram-канал, унаслідок атаки пошкоджено ЗРК "С-300" та знищено дизель-генератор. Попередньо, постраждалих немає.

скрін з гугл мапи

Передісторія:

30 жовтня о 6.36 окупанти на годину перекрили Кримський міст. Окупаційна влада Криму вночі стверджувала, що Чорноморський флот РФ відбивав атаку безпілотників.

Близько 03:00 того самого дня, за інформацією ЗМІ, 17 військовослужбовців Міноборони Росії дістали поранення внаслідок атаки на ракетно-зенітний полк ППО в окупованому Криму.

Пізніше Збройні сили України підтвердили ураження стратегічного об’єкту російської ППО.