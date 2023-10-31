В Крыму поражен российский ЗРК "С-300" в результате ракетной атаки – СМИ

Зенитно-ракетный комплекс "С-300" поврежден в результате ракетной атаки на оккупированный Крым утром 30 октября.

Источник: Telegram-канал Astra

Детали: По данным источников Telegram-канала, ракетная атака осуществлена 30 октября в 6:00 в районе села Молочное Сакского района. Там дислоцируется комплекс ПВО Минобороны России.

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Как сообщает Telegram-канал, в результате атаки поврежден ЗРК "С-300" и уничтожен дизель-генератор. Предварительно, пострадавших нет.

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Предыстория:

30 октября в 6.36 оккупанты на час перекрыли Крымский мост. Оккупационные власти Крыма ночью утверждали, что Черноморский флот РФ отражал атаку беспилотников.

Около 03:00 того же дня, по информации СМИ, 17 военнослужащих Минобороны России получили ранения в результате атаки на ракетно-зенитный полк ПВО в оккупированном Крыму.

Вооруженные силы Украины подтвердили поражение стратегического объекта российской ПВО.