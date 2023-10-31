В Крыму поражен российский ЗРК "С-300" в результате ракетной атаки – СМИ
Вторник, 31 октября 2023, 10:57
Зенитно-ракетный комплекс "С-300" поврежден в результате ракетной атаки на оккупированный Крым утром 30 октября.
Источник: Telegram-канал Astra
Детали: По данным источников Telegram-канала, ракетная атака осуществлена 30 октября в 6:00 в районе села Молочное Сакского района. Там дислоцируется комплекс ПВО Минобороны России.
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Как сообщает Telegram-канал, в результате атаки поврежден ЗРК "С-300" и уничтожен дизель-генератор. Предварительно, пострадавших нет.
Предыстория:
- 30 октября в 6.36 оккупанты на час перекрыли Крымский мост. Оккупационные власти Крыма ночью утверждали, что Черноморский флот РФ отражал атаку беспилотников.
- Около 03:00 того же дня, по информации СМИ, 17 военнослужащих Минобороны России получили ранения в результате атаки на ракетно-зенитный полк ПВО в оккупированном Крыму.
- Вооруженные силы Украины подтвердили поражение стратегического объекта российской ПВО.
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