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Росіяни посили охорону Керченського моста − ВМС ЗСУ

Ірина БалачукСереда, 4 жовтня 2023, 13:43
Росіяни посили охорону Керченського моста − ВМС ЗСУ
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Фото з Telegram Медіа центру Україна − Укрінформ

Російські загарбники знову посилили охорону незаконно збудованого Керченського мосту, повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Джерело: Плетенчук на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ

Пряма мова речника ВМС: "Посилено знову охорону так званого Кримського мосту, там зараз чотири кораблі і п’ять катерів. Повернулися вони до такого посиленого режиму несення служби, у них десь тиждень був такої перерви, і зараз вони знову до десяти одиниць там тримають навколо".

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Деталі: Він також додав, що в Чорному морі наразі перебуває до 5 ворожих кораблів. Ситуація залишається складною, але контрольованою, підкреслив Плетенчук.

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Теми: Керченський містРосіявійнаЧорне море
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