Росіяни посили охорону Керченського моста − ВМС ЗСУ
Середа, 4 жовтня 2023, 13:43
Російські загарбники знову посилили охорону незаконно збудованого Керченського мосту, повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Джерело: Плетенчук на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ
Пряма мова речника ВМС: "Посилено знову охорону так званого Кримського мосту, там зараз чотири кораблі і п’ять катерів. Повернулися вони до такого посиленого режиму несення служби, у них десь тиждень був такої перерви, і зараз вони знову до десяти одиниць там тримають навколо".
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Деталі: Він також додав, що в Чорному морі наразі перебуває до 5 ворожих кораблів. Ситуація залишається складною, але контрольованою, підкреслив Плетенчук.
Передісторія:
- В середині вересня окупаційна влада Криму заявила про відновлення руху ділянкою мосту, зруйнованою після вибухів 17 липня. Але після цього міст багато разів перекривали − іноді на годину, іноді на цілу ніч.
- У кінці серпня стало відомо, що російські загарбники встановили баржі на південь від Кримського мосту, які мають стати "барикадами" проти українських морських дронів.
- Раніше росЗМІ повідомляли, що Кримський міст з неба охороняють винищувачі, а під водою водолази і бойові дельфіни.
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