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Уряд призначив трьох нових заступників міністра оборони

Тетяна ОлійникСереда, 27 вересня 2023, 19:04
Уряд призначив трьох нових заступників міністра оборони
скриншот

Кабінет міністрів України 27 вересня призначив трьох нових заступників міністра оборони.

Джерело: представник уряду у ВР Тарас Мельничук, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров

Деталі: Новими заступниками стали Юрій Джигира, Наталія Калмикова та Катерина Черногоренко. 

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Черногоренко стала заступником з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, вона раніше запускала електронні лікарняні, єМалятко, та Армію дронів.

Доповнено о 20:05: Умєров розповів, що Юрій Джигир останні три роки консультує Світовий Банк з питань фінансових частин реформ, пов’язаних з охороною здоров’я. У 2018-2020 роках працював заступником Міністра фінансів України. У нього понад 20 років економічного досвіду в підтримці реформ, соціальній політиці та фіскальній децентралізації в Україні, Східних Балканах, Центральній Азії.

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Наталія Калмикова з лютого 2022 Наталія була виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду, до цього – радницею Командувача сухопутних військ ЗСУ та заступницею директора у фонді "Повернись живим".

Катерина Черногоренко – керівниця проєкту "Армія дронів". З 2018 року є проєктним координатором електронних послуг єМалятко, електронний лікарняний та запровадження COVID-сертифікатів в Дії.

Передісторія:

  • 18 вересня Кабінет міністрів звільнив з посад 6 заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства. 
  • 5 вересня Рада відправила Олексія Резнікова у відставку з посади міністра оборони.
  • 6 вересня новим міністром призначили Рустема Умєрова.

Теми: МіноборониКабінет міністрів
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