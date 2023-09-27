Уряд призначив трьох нових заступників міністра оборони

Кабінет міністрів України 27 вересня призначив трьох нових заступників міністра оборони.

Джерело: представник уряду у ВР Тарас Мельничук, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров

Деталі: Новими заступниками стали Юрій Джигира, Наталія Калмикова та Катерина Черногоренко.

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Черногоренко стала заступником з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, вона раніше запускала електронні лікарняні, єМалятко, та Армію дронів.

Доповнено о 20:05: Умєров розповів, що Юрій Джигир останні три роки консультує Світовий Банк з питань фінансових частин реформ, пов’язаних з охороною здоров’я. У 2018-2020 роках працював заступником Міністра фінансів України. У нього понад 20 років економічного досвіду в підтримці реформ, соціальній політиці та фіскальній децентралізації в Україні, Східних Балканах, Центральній Азії.

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Наталія Калмикова з лютого 2022 Наталія була виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду, до цього – радницею Командувача сухопутних військ ЗСУ та заступницею директора у фонді "Повернись живим".

Катерина Черногоренко – керівниця проєкту "Армія дронів". З 2018 року є проєктним координатором електронних послуг єМалятко, електронний лікарняний та запровадження COVID-сертифікатів в Дії.

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