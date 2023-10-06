Експерти ООН збиратимуть свідчення в Грозі, де росіяни вбили 52 людей одним ударом

Верховний комісар ООН з прав людини направив польову групу в село Гроза Куп’янського району Харківської області, щоб вона зібрала більше інформації про це порушення Росією законів та звичаїв війни.

Джерело: речниця верховного комісара ООН з прав людини Ліз Тросселл, сайт Управління верховного комісара ООН з прав людини

Дослівно: "Жахливі кадри з села Гроза в Харківській області України ще раз підкреслюють жахливу ціну, яку платить цивільне населення через 20 місяців після російського вторгнення.

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За даними місцевої влади, 52 людини загинули, коли вочевидь російська ракета влучила в кафе в селі, де люди зібралися на поминки".

Деталі: В ООН зазначили, що представники Моніторингової місії з прав людини в Україні встановили імена 35 загиблих: 19 жінок, 15 чоловіків і 8-річного хлопчика, а також імена п'яти жінок і одного чоловіка, які отримали поранення.

За даними влади, серед загиблих був один український військовослужбовець, який був присутній на похоронах свого батька.

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В Управлінні верховного комісара ООН з прав людини зазначили, що "цей удар є одним з найсмертоносніших з 24 лютого 2022 року, але, звичайно, далеко не єдиним".

Дослівно: "Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, який на власні очі бачив жахливі наслідки таких ударів, глибоко шокований і засуджує це вбивство.

Він направив на місце події польову групу, щоб поспілкуватися з тими, хто вижив, і зібрати більше інформації.

До російського вторгнення населення села становило близько 300 осіб. Невідомо, скільки мешканців все ще проживало там, але зрозуміло, що через велику кількість загиблих постраждали всі мешканці цієї маленької громади. Ми знаємо, що принаймні у восьми сім'ях під час обстрілу загинуло більше одного родича.

Ми вкотре наголошуємо, що міжнародне гуманітарне право, зокрема правила ведення бойових дій, має суворо дотримуватися".

Передісторія:

5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району Харківської області. Там тоді проходили поминки за померлим військовим.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що влучання було настільки точним, що є підозра, що удар навів хтось із місцевих мешканців.

Станом на ранок 6 жовтня відомо про 52 загиблих. Серед загиблих – вдова і син військового, за яким були поминки після його перепоховання в рідному селі. Син перепохованого був колишнім військовим, що демобілізувався, – він загинув разом із дружиною.

Російські війська могли завдати удар по кафе в селі Гроза, думаючи, що там є українські військові, – однак там були лише цивільні люди, наголосили у прокуратурі Харківської області.

У Харківській області оголошено триденну жалобу 6-8 жовтня.

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