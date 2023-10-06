Посла Росії через обстріл кафе в Грозі викликали "на килим" у Відні
П'ятниця, 6 жовтня 2023, 14:36
Міністерство закордонних справ Австрії викликало посла Росії у зв’язку з ракетним ударом по кафе в українському селі Гроза на Харківщині.
Джерело: МЗС Австрії у Twitter (Х), передає "Європейська правда"
Дослівно: "Посла Росії у Відні щойно викликали через вчорашній жахливий ракетний обстріл села в Харківській області, який забрав десятки невинних життів.
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Атаки на цивільне населення є воєнним злочином. Винні мають бути притягнуті до відповідальності".
Передісторія:
- Вдень 5 жовтня російські військові вдарили по кафе-магазину в селі Гроза Куп'янського району Харківської області, коли там проходив поминальний обід за перепохованим загиблим воїном. Від удару загинули 52 особи, серед яких вдова та син військового.
- МЗС Австрії закликало до справедливого покарання за удар по селі Гроза, який назвали "кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права" Росією.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що останні ракетні удари РФ і масова загибель цивільних – чергове нагадування, чому важливо зберегти та посилити міжнародну підтримку України.
- Колишній міністр оборони Британії Бен Воллес після масової загибелі цивільних у Грозі закликав Німеччину розблокувати постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.
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