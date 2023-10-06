Посла Росії через обстріл кафе в Грозі викликали "на килим" у Відні

Руїни магазину-кафе після удару по Грозі, фото прокуратури

Міністерство закордонних справ Австрії викликало посла Росії у зв’язку з ракетним ударом по кафе в українському селі Гроза на Харківщині.

Джерело: МЗС Австрії у Twitter (Х), передає "Європейська правда"

Дослівно: "Посла Росії у Відні щойно викликали через вчорашній жахливий ракетний обстріл села в Харківській області, який забрав десятки невинних життів.

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Атаки на цивільне населення є воєнним злочином. Винні мають бути притягнуті до відповідальності".

Передісторія:

Вдень 5 жовтня російські військові вдарили по кафе-магазину в селі Гроза Куп'янського району Харківської області, коли там проходив поминальний обід за перепохованим загиблим воїном. Від удару загинули 52 особи, серед яких вдова та син військового.

МЗС Австрії закликало до справедливого покарання за удар по селі Гроза, який назвали "кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права" Росією.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що останні ракетні удари РФ і масова загибель цивільних – чергове нагадування, чому важливо зберегти та посилити міжнародну підтримку України.

Колишній міністр оборони Британії Бен Воллес після масової загибелі цивільних у Грозі закликав Німеччину розблокувати постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.