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Посла Росії через обстріл кафе в Грозі викликали "на килим" у Відні

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 14:36
Посла Росії через обстріл кафе в Грозі викликали на килим у Відні
Руїни магазину-кафе після удару по Грозі, фото прокуратури

Міністерство закордонних справ Австрії викликало посла Росії у зв’язку з ракетним ударом по кафе в українському селі Гроза на Харківщині. 

Джерело: МЗС Австрії у Twitter (Х), передає "Європейська правда"

Дослівно: "Посла Росії у Відні щойно викликали через вчорашній жахливий ракетний обстріл села в Харківській області, який забрав десятки невинних життів. 

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Атаки на цивільне населення є воєнним злочином. Винні мають бути притягнуті до відповідальності". 

Передісторія:

  • Вдень 5 жовтня російські військові вдарили по кафе-магазину в селі Гроза Куп'янського району Харківської області, коли там проходив поминальний обід за перепохованим загиблим воїном. Від удару загинули 52 особи, серед яких вдова та син військового. 
  • МЗС Австрії закликало до справедливого покарання за удар по селі Гроза, який назвали "кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права" Росією.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що останні ракетні удари РФ і масова загибель цивільних – чергове нагадування, чому важливо зберегти та посилити міжнародну підтримку України. 
  • Колишній міністр оборони Британії Бен Воллес після масової загибелі цивільних у Грозі закликав Німеччину розблокувати постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

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Теми: АвстріяРосіявійнаХарківська область
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