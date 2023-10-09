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Можливості ХАМАС "серйозно послаблені" після авіаударів Ізраїлю, тривають бої − ЦАХАЛ

Ірина БалачукПонеділок, 9 жовтня 2023, 09:30
Можливості ХАМАС серйозно послаблені після авіаударів Ізраїлю, тривають бої − ЦАХАЛ
Вибух у місті Газа під час ізраїльської повітряної атаки 8 жовтня. Фото Getty Images

Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка, заявили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Джерело: CNNThe Times of Israel

Деталі: ЦАХАЛ заявив, що бив по будівлі, в якій розміщувалися бойовики ХАМАС, а також по кількох оперативних командних центрах угруповання, в тому числі по триповерховому командному центру.

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Також Армія оборони Ізраїлю атакувала:

  • командний пункт, який належить високопоставленому оперативнику військово-морських сил ХАМАС на ім'я Махмад Кашта,
  • оперативний актив ХАМАС в мечеті в місті Джабалія,
  • розвідувальний об'єкт і додатковий об'єкт, який використовується ХАМАСом.

The Times of Israel з посиланням на ЦАХАЛ пише, що бої між ізраїльськими військами і терористами ХАМАС тривають у семи-восьми місцях навколо Сектора Гази на ізраїльському боці кордону.

Пряма мова речника Армії оборони Ізраїлю Річарда Хехта: "Ми все ще боремося. Є від семи до восьми відкритих місць навколо Гази, (де) у нас все ще є воїни, які борються з терористами. Ми думали, що до вчорашнього дня ми будемо мати повний контроль. Я сподіваюся, що до кінця дня ми це зробимо".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по Сектору Газа, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків.

Передісторія:

Теми: ІзраїльСектор Газивійна
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