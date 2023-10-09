Можливості ХАМАС "серйозно послаблені" після авіаударів Ізраїлю, тривають бої − ЦАХАЛ
Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка, заявили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Джерело: CNN, The Times of Israel
Деталі: ЦАХАЛ заявив, що бив по будівлі, в якій розміщувалися бойовики ХАМАС, а також по кількох оперативних командних центрах угруповання, в тому числі по триповерховому командному центру.
Також Армія оборони Ізраїлю атакувала:
- командний пункт, який належить високопоставленому оперативнику військово-морських сил ХАМАС на ім'я Махмад Кашта,
- оперативний актив ХАМАС в мечеті в місті Джабалія,
- розвідувальний об'єкт і додатковий об'єкт, який використовується ХАМАСом.
The Times of Israel з посиланням на ЦАХАЛ пише, що бої між ізраїльськими військами і терористами ХАМАС тривають у семи-восьми місцях навколо Сектора Гази на ізраїльському боці кордону.
Пряма мова речника Армії оборони Ізраїлю Річарда Хехта: "Ми все ще боремося. Є від семи до восьми відкритих місць навколо Гази, (де) у нас все ще є воїни, які борються з терористами. Ми думали, що до вчорашнього дня ми будемо мати повний контроль. Я сподіваюся, що до кінця дня ми це зробимо".
Що було раніше: Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по Сектору Газа, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків.
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
- Видання The Wall Street Journal повідомило, що представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль і дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті минулого понеділка. Видання писало, що офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС із серпня, щоб розробити повітряний, наземний та морський план вторгнення.
- Місія Ірану в Організації Об'єднаних Націй заявила, що Тегеран не причетний до одного з найкривавіших в історії нападів на Ізраїль.