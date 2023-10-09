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Небензя заявив, що у Грозі, де загинули 52 цивільних, ховали "високопоставленого націоналіста"

Тетяна ОлійникПонеділок, 9 жовтня 2023, 19:45
Небензя заявив, що у Грозі, де загинули 52 цивільних, ховали високопоставленого націоналіста
Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя. Скриншот із трансляції Суспільного

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя на засіданні у понеділок заявив, що у селі Гроза на Харківщині, де через російський удар загинуло 52 людини, був похорон "високопоставленого українського націоналіста".

Джерело: Небензя на засіданні Ради Безпеки ООН, яке Україна ініціювала через російський удар по селу Гроза; трансляція Суспільного

Деталі: У своєму виступі російський постпред "відмітив", що трагедія у селищі Гроза відбулася рівно в той момент, коли Зеленський переконував Євросоюз у підтримці Україні на саміті ЄС в Іспанії.

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Також "виправдовує" удар тим, що на поминках у кафе в селі Гроза 5 жовтня, де, за останніми даними, загинуло 52 людини, були "українські нацисти".

Пряма мова: "Відомо, що там в момент удару був похорон одного із високопоставлених українських націоналістів. Там було багато поплічників нацистів. Саме тому на знімках, що опубліковані після удару, є чоловіки призивного віку.

Ми це чули вже неодноразово, коли київський режим звинувачував нас в ударах по магазинах, готелях і так далі. А потім з’являлося багато некрологів, в тому числі з іноземними прізвищами. Можливо, так само буде із Грозою".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія

  • 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району Харківської області. Там тоді проходили поминки за померлим військовим.
  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що влучання було настільки точним, що є підозра, що удар навів хтось із місцевих мешканців.
  • Станом на ранок 6 жовтня відомо про 52 загиблих. Серед загиблих – вдова і син військового, за яким були поминки після його перепоховання в рідному селі. Син перепохованого був колишнім військовим, що демобілізувався, – він загинув разом із дружиною.
  • Російські війська могли завдати удар по кафе в селі Гроза, думаючи, що там є українські військові, – однак там були лише цивільні люди, наголосили у прокуратурі Харківської області.

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Теми: ООНвійнаРосіяХарківська область
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