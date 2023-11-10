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80 тисяч жителів Сектора Гази вирушили на південь

Олена ІвашківП'ятниця, 10 листопада 2023, 03:47
80 тисяч жителів Сектора Гази вирушили на південь
ВИБУХИ У СЕКТОРІ ГАЗИ, ФОТО TELEGRAM @YIGAL_LEVIN

Ізраїльські війська просунулися до центру міста Газа, а ізраїльські офіційні особи заявили, що 80 000 жителів Сектора Гази у четвер вирушили на південь.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Це найбільше переміщення людей за останні п’ять днів, після відкриття гуманітарного коридору.

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Військові заявили, що вони наближаються до "серця розвідки та оперативної діяльності" угруповання ХАМАС в районі міста Газа поблизу лікарні Аль-Шіфа. 

За словами військових, у цій зоні розташовувалася бойова кімната для керівництва бойовими діями, великий тренувальний полігон і заводи з виробництва боєприпасів, які використовуються для виробництва ракет, протитанкових ракет, безпілотників та інших вибухових речовин. Поруч були дитячі садки та мечеті, повідомили військові.

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Теми: Сектор Гази
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