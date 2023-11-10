80 тисяч жителів Сектора Гази вирушили на південь
Ізраїльські війська просунулися до центру міста Газа, а ізраїльські офіційні особи заявили, що 80 000 жителів Сектора Гази у четвер вирушили на південь.
Джерело: The Wall Street Journal
Деталі: Це найбільше переміщення людей за останні п’ять днів, після відкриття гуманітарного коридору.
Військові заявили, що вони наближаються до "серця розвідки та оперативної діяльності" угруповання ХАМАС в районі міста Газа поблизу лікарні Аль-Шіфа.
За словами військових, у цій зоні розташовувалася бойова кімната для керівництва бойовими діями, великий тренувальний полігон і заводи з виробництва боєприпасів, які використовуються для виробництва ракет, протитанкових ракет, безпілотників та інших вибухових речовин. Поруч були дитячі садки та мечеті, повідомили військові.
Передісторія:
- 31 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що почав бій із ХАМАС у підземних тунелях Сектора Гази.
- 2 листопада Армія оборони Ізраїлю заявила, що сухопутні війська і танки зіткнулися вночі з терористичними осередками ХАМАС на півночі Сектора Гази, у результаті чого були знищені десятки бойовиків.
- Також повідомлялося, що інженерні війська Армії оборони Ізраїлю розпочали широкомасштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС в районах Сектора Гази, куди вже увійшли війська ЦАХАЛу; понад 100 тунелів уже зруйновані.
- Пізніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що уже діє всередині міста Газа й оточує його з кількох боків.
- 9 листопада у Білому домі заявили, що Ізраїль погодився щодня запроваджувати чотиригодинні щоденні гуманітарні паузи під час військових операцій у північній частині Гази.