80 тысяч жителей Сектора Газы отправились на юг
Израильские войска продвинулись к центру города Газа, а израильские официальные лица заявили, что 80 000 жителей Сектора Газа в четверг отправились на юг.
Источник: The Wall Street Journal
Детали: Это самое большое перемещение людей за последние пять дней, после открытия гуманитарного коридора.
Военные заявили, что они приближаются к "сердцу разведки и оперативной деятельности" группировки ХАМАС в районе города Газа вблизи больницы Аль-Шифа.
По словам военных, в этой зоне располагалась боевая комната для руководства боевыми действиями, большой тренировочный полигон и заводы по производству боеприпасов, которые используются для производства ракет, противотанковых ракет, беспилотников и других взрывчатых веществ. Рядом были детские сады и мечети, сообщили военные.
Предыстория:
- 31 октября ЦАХАЛ сообщил, что начал бой с ХАМАС в подземных туннелях Сектора Газа.
- 2 ноября Армия обороны Израиля заявила, что сухопутные войска и танки ночью столкнулись с террористическими ячейками ХАМАС на севере Сектора Газа, в результате чего были уничтожены десятки боевиков.
- Также сообщалось, что инженерные войска Армии обороны Израиля начали широкомасштабную операцию по уничтожению тоннелей ХАМАС в районах Сектора Газа, куда уже вошли войска ЦАХАЛа; более 100 туннелей уже разрушены.
- Позже Армия обороны Израиля заявила, что уже действует внутри города Газа и окружает его с нескольких сторон.
- 9 ноября в Белом доме заявили, что Израиль согласился ежедневно вводить четырехчасовые ежедневные гуманитарные паузы во время военных операций в северной части Газы.