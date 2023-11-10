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80 тысяч жителей Сектора Газы отправились на юг

Алена ИвашкивПятница, 10 ноября 2023, 03:47
80 тысяч жителей Сектора Газы отправились на юг
ВЗРЫВЫ В СЕКТОРЕ ГАЗА, ФОТО TELEGRAM @YIGAL_LEVIN

Израильские войска продвинулись к центру города Газа, а израильские официальные лица заявили, что 80 000 жителей Сектора Газа в четверг отправились на юг.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Это самое большое перемещение людей за последние пять дней, после открытия гуманитарного коридора.

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Военные заявили, что они приближаются к "сердцу разведки и оперативной деятельности" группировки ХАМАС в районе города Газа вблизи больницы Аль-Шифа. 

По словам военных, в этой зоне располагалась боевая комната для руководства боевыми действиями, большой тренировочный полигон и заводы по производству боеприпасов, которые используются для производства ракет, противотанковых ракет, беспилотников и других взрывчатых веществ. Рядом были детские сады и мечети, сообщили военные.

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Темы: Сектор Газа
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