Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Операція ГУР: у Чорноморському в Криму уражено два російських катери

Олена РощінаП'ятниця, 10 листопада 2023, 09:12
Операція ГУР: у Чорноморському в Криму уражено два російських катери
Селище Чорноморське у Криму на Google Maps

У Чорному морі поблизу селища Чорноморське в окупованому Криму у ніч на 10 листопада було уражено два російських швидкісних десантних катери, а в самому селищі, імовірно, було влучання в російську казарму. 

Джерело: "Суспільне" й телемарафон новин, Telegram-канал "Крымский ветер" із посиланням на підписників та відео

Деталі: У селищі Чорноморське в окупованому Криму уражено два російських швидкісних десантних катери. За інформацією джерел "Суспільне", операцію провело Головне управління розвідки Мніоборони України. Це ж підтвердили у ГУР "Фактам" (ICTV).

Реклама:

Головне управління розвідки Міністерства оборони України згодом офіційно підтвердило й опублікувало відео того, як в окупованому Криму уражено катери класу "Серна" з екіпажем і бронетехнікою. 

"Крымский ветер" під ранок п'ятниці повідомляв, що в Чорноморському було 4-5 прильотів, "імовірно, по прикордонній заставі", але потім уточнив із посиланням на підписників, що був "приліт у казарму", там розбирають завали. Підтвердження цієї інформації з достовірних джерел поки немає. 

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, припускали підбиття двох катерів. Водолази проводили роботи в морі, пише "Крымский ветер". 

У Міноборони Росії заявляли про збиття двох безпілотників над Кримом. Російська "База" писала про атаку на нафтобазу в Феодосії, яку було відбито. 

Феодосія розташована на південно-східному узбережжі окупованого Криму, а Чорноморське – на західному. 

Теми: КримвійнаЧФ РосіїГУР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Буданов про український контрнаступ: не все добре, але й не катастрофа

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

відеоКостюк розгромила росіянку та вперше вийшла в 1/4 Australian Open

В Ізраїлі масові мітинги: люди вимагають відставки Нетаньяху, припинення війни та повернення заручників

відеоУкраїнські військові показали один із найбільших ворожих штурмів Авдіївки

Усі новини...
Росія атакувала Україну 6 "Шахедами" і 2 ракетами, 5 дронів і ракету збили
Дрони ЗСУ атакували нафтобазу у Феодосії, уламки здетонували – ЗМІ
На Київщині ППО збила всі ворожі цілі – ніхто не постраждав
Окремі пілоти вже проходять підготовку на F-16 у небі – Повітряні сили
Останні новини
18:37
Румунські фермери вимагають від влади рішень щодо імпорту з України
18:11
Як розвивались відносини України та Британії – подкаст "Світ не sweet"
18:04
Атака українських безпілотників призупинила роботу російського заводу "Новатек"
17:48
У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози
17:36
Рух кораблів протокою Босфор відновлений після призупинення
17:27
В італійському місті скасували показ фільму з пропагандою РФ про війну в Україні
17:20
У поліції нагадали, як оформлювати європротокол при ДТП з незначними наслідками
17:12
Україна планує почати будівництво великих блоків для атомних електростанцій – Галущенко
17:02
фотоРосіяни обстріляли Курахове з Градів: є загиблий і поранений
16:55
фотоАкції на підтримку військовополонених провели у низці міст
Усі новини...
Реклама: