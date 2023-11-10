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На Київщині ППО збила всі ворожі цілі – ніхто не постраждав

Олена РощінаП'ятниця, 10 листопада 2023, 10:03

У Київській області у ніч на 10 листопада було збито всі зафіксовані російські безпілотники, про руйнування та постраждалих інформація не надходила.

Джерело: начальник Київської ОВА Руслан Кравченко 

Пряма мова: "Ніч, що минула, виявилася неспокійною. Російські окупанти атакували нашу область БпЛА. Повітряна тривога тривала майже півтори години. У регіоні працювали сили ППО. Завдяки професійній роботі всі ворожі цілі були збиті". 

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Деталі: Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. 

Постраждалі відсутні. 

Цьому передувало: У ніч на 10 листопада російські окупанти атакували Україну 6 "Шахедами" та 2 керованими ракетами, 5 дронів і ракету вдалося збити. Зокрема, цієї ночі ППО працювала у Київській області.

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Теми: Київська областьбезпілотникивійна
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