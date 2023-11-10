На Киевщине ПВО сбила все вражеские цели – никто не пострадал

В Киевской области в ночь на 10 ноября были сбиты все зафиксированные российские беспилотники, о разрушениях и пострадавших информация не поступала.

Источник: начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко

Прямая речь: "Прошедшая ночь оказалась неспокойной. Российские оккупанты атаковали нашу область БпЛА. Воздушная тревога длилась почти полтора часа. В регионе работали силы ПВО. Благодаря профессиональной работе все вражеские цели были сбиты".

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Детали: Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.

Пострадавшие отсутствуют.

Этому предшествовало: В ночь на 10 ноября российские оккупанты атаковали Украину 6 "Шахедами" и 2 управляемыми ракетами, 5 дронов и ракету удалось сбить. В частности, этой ночью ПВО работала в Киевской области.