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На Киевщине ПВО сбила все вражеские цели – никто не пострадал

Елена РощинаПятница, 10 ноября 2023, 10:03

В Киевской области в ночь на 10 ноября были сбиты все зафиксированные российские беспилотники, о разрушениях и пострадавших информация не поступала.

Источник: начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко

Прямая речь: "Прошедшая ночь оказалась неспокойной. Российские оккупанты атаковали нашу область БпЛА. Воздушная тревога длилась почти полтора часа. В регионе работали силы ПВО. Благодаря профессиональной работе все вражеские цели были сбиты". 

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Детали: Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. 

Пострадавшие отсутствуют. 

Этому предшествовало: В ночь на 10 ноября российские оккупанты атаковали Украину 6 "Шахедами" и 2 управляемыми ракетами, 5 дронов и ракету удалось сбить. В частности, этой ночью ПВО работала в Киевской области.

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Темы: Киевская областьбеспилотникивойна
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