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По всій Україні понад 3,5 години лунала повітряна тривога

Ірина БалачукП'ятниця, 10 листопада 2023, 14:20
По всій Україні понад 3,5 години лунала повітряна тривога
Скриншот з alerts.in.ua

Вранці 10 листопада по всій території України оголошувала повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".

Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: О 10:30 сирени почали лунати на сході і в центрі країни, але за лічені хвилини пошились по всій Україні.

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Дослівно Повітряні сили: "Увага! Вся Україна − ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

Доповнено: О 14:06 тривоги почали скасовувати. Станом на 14:20 сирени все ще лунають у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. 

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Теми: повітряна тривогаРосіявійна
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