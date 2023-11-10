По всій Україні понад 3,5 години лунала повітряна тривога
П'ятниця, 10 листопада 2023, 14:20
Вранці 10 листопада по всій території України оголошувала повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".
Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: О 10:30 сирени почали лунати на сході і в центрі країни, але за лічені хвилини пошились по всій Україні.
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Дослівно Повітряні сили: "Увага! Вся Україна − ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".
Доповнено: О 14:06 тривоги почали скасовувати. Станом на 14:20 сирени все ще лунають у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У ніч на 10 листопада була оголошена повітряна тривога у кількох областях України через запуск ворожих ударних БпЛА та ракет.
- На Київщині працювала ППО.
- Повідомлялося, що уночі окупанти атакували Україну 6 "Шахедами" та 2 керованими ракетами, 5 дронів і ракету вдалося збити.