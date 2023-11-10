По всій Україні понад 3,5 години лунала повітряна тривога

Вранці 10 листопада по всій території України оголошувала повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".

Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: О 10:30 сирени почали лунати на сході і в центрі країни, але за лічені хвилини пошились по всій Україні.

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Дослівно Повітряні сили: "Увага! Вся Україна − ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

Доповнено: О 14:06 тривоги почали скасовувати. Станом на 14:20 сирени все ще лунають у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

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