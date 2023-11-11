Ізраїль назвав нову кількість жертв внаслідок теракту ХАМАСу 7 жовтня: цифра зменшилася
Субота, 11 листопада 2023, 02:50
Речник міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хаят заявив у п’ятницю, що кількість загиблих у результаті атаки ХАМАСу 7 жовтня на півдні Ізраїлю була переглянута: зараз йдеться приблизно про 1200 вбитих, тоді, як попередня оцінка уряду була 1400.
Джерело: Reuters
Пряма мова Хаята: "Близько 1200 є офіційною кількістю жертв різанини 7 жовтня".
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Деталі: Хаят сказав, що цифра була оновлена в четвер. Причину перегляду він не вказав.
За його словами, кількість загиблих, яка включає іноземців, "не є остаточною цифрою. Це (є) оновлена оцінка. Вона може змінитися, коли (вони) ідентифікують усі тіла".
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