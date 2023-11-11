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Ізраїль назвав нову кількість жертв внаслідок теракту ХАМАСу 7 жовтня: цифра зменшилася

Олена ІвашківСубота, 11 листопада 2023, 02:50
Ізраїль назвав нову кількість жертв внаслідок теракту ХАМАСу 7 жовтня: цифра зменшилася
Після атаки ХАМАСу на музичний фестиваль в Ізраїлі, фото Getty images

Речник міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хаят заявив у п’ятницю, що кількість загиблих у результаті атаки ХАМАСу 7 жовтня на півдні Ізраїлю була переглянута: зараз йдеться приблизно про 1200 вбитих, тоді, як попередня оцінка уряду була 1400.

Джерело: Reuters

Пряма мова Хаята: "Близько 1200 є офіційною кількістю жертв різанини 7 жовтня".

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Деталі: Хаят сказав, що цифра була оновлена ​​в четвер. Причину перегляду він не вказав.

За його словами, кількість загиблих, яка включає іноземців, "не є остаточною цифрою. Це (є) оновлена ​​оцінка. Вона може змінитися, коли (вони) ідентифікують усі тіла".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль ракетами та вдерся на територію країни. 
  • 9 жовтня в Ізраїлі заявили, що повернули під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази. 

Теми: ІзраїльХАМАС
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