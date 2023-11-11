Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Израиль назвал новое количество жертв в результате теракта ХАМАСа 7 октября: цифра уменьшилась

Алена ИвашкивСуббота, 11 ноября 2023, 02:50
Израиль назвал новое количество жертв в результате теракта ХАМАСа 7 октября: цифра уменьшилась
После атаки ХАМАС на музыкальный фестиваль в Израиле, фото Getty images

Представитель министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят заявил в пятницу, что количество погибших в результате атаки ХАМАСа 7 октября на юге Израиля было пересмотрено: сейчас речь идет примерно о 1200 убитых, тогда как предыдущая оценка правительства была 1400.

Источник: Reuters

Прямая речь Хаята: "Около 1200 является официальным количеством жертв резни 7 октября".

Реклама:

Детали: Хаят сказал, что цифра была обновлена в четверг. Причину пересмотра он не указал.

По его словам, количество погибших, которое включает иностранцев, "не является окончательной цифрой. Это (есть) обновленная оценка. Она может измениться, когда (они) идентифицируют все тела".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ

    Темы: ИзраильХАМАС
    Реклама:
    Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
    Главное сегодня

    Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

    Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

    Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

    Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

    В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

    Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

    Все новости...
    Израиль
    Зеленский сообщил, что Украина помогает эвакуировать граждан других государств из Газы
    Стратегия выхода
    Военные уничтожили нескольких высокопоставленных командиров ХАМАС во время серии рейдов − ЦАХАЛ
    Последние новости
    15:17
    В государственном Sense Bank избрали председателя правления
    14:55
    фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
    14:45
    В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
    14:33
    Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
    14:18
    Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
    14:03
    фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
    13:51
    В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
    13:38
    обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
    13:28
    В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
    13:11
    В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
    Все новости...
    Реклама: