Израиль назвал новое количество жертв в результате теракта ХАМАСа 7 октября: цифра уменьшилась

После атаки ХАМАС на музыкальный фестиваль в Израиле, фото Getty images

Представитель министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят заявил в пятницу, что количество погибших в результате атаки ХАМАСа 7 октября на юге Израиля было пересмотрено: сейчас речь идет примерно о 1200 убитых, тогда как предыдущая оценка правительства была 1400.

Источник: Reuters

Прямая речь Хаята: "Около 1200 является официальным количеством жертв резни 7 октября".

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Детали: Хаят сказал, что цифра была обновлена в четверг. Причину пересмотра он не указал.

По его словам, количество погибших, которое включает иностранцев, "не является окончательной цифрой. Это (есть) обновленная оценка. Она может измениться, когда (они) идентифицируют все тела".

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