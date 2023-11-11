Израиль назвал новое количество жертв в результате теракта ХАМАСа 7 октября: цифра уменьшилась
Суббота, 11 ноября 2023, 02:50
Представитель министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят заявил в пятницу, что количество погибших в результате атаки ХАМАСа 7 октября на юге Израиля было пересмотрено: сейчас речь идет примерно о 1200 убитых, тогда как предыдущая оценка правительства была 1400.
Источник: Reuters
Прямая речь Хаята: "Около 1200 является официальным количеством жертв резни 7 октября".
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Детали: Хаят сказал, что цифра была обновлена в четверг. Причину пересмотра он не указал.
По его словам, количество погибших, которое включает иностранцев, "не является окончательной цифрой. Это (есть) обновленная оценка. Она может измениться, когда (они) идентифицируют все тела".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль ракетами и вторгся на территорию страны.
- 9 октября в Израиле заявили, что вернули под контроль все районы на границе возле Сектора Газа.