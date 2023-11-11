Всі ударні дрони, що ворог запускав на Київ, збили – КМВА
Субота, 11 листопада 2023, 06:44
У ніч на 11 листопада сили та засоби протиповітряної оборони збили усі повітряні цілі на підступах до Києва.
Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram
Деталі: За інформацією чиновників, повітряна тривога в Києві була повʼязана з атакою ворожих безпілотних літальних апаратів.
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Дрони противника були запущені з південного напрямку.
За попередніми даними, в самій столиці без жертв та руйнувань.
Існує велика ймовірність, що ворог таким чином перевіряє систему ППО Києва, тому людей просять не ігнорувати повітряну тривогу.
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Передісторія:
- Повітряні сили ЗСУ увечері 10 листопада попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА у низці областей України.
- На Харківщині та Київщині працювала ППО.