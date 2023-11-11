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Всі ударні дрони, що ворог запускав на Київ, збили – КМВА

Олена ІвашківСубота, 11 листопада 2023, 06:44
Всі ударні дрони, що ворог запускав на Київ, збили – КМВА
ЗНИЩЕНИЙ БЕЗПІЛОТНИК. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ "АРМІЯ INFORM"

У ніч на 11 листопада сили та засоби протиповітряної оборони збили усі повітряні цілі на підступах до Києва.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram

Деталі: За інформацією чиновників, повітряна тривога в Києві була повʼязана з атакою ворожих безпілотних літальних апаратів. 

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Дрони противника були запущені з південного напрямку. 

За попередніми даними, в самій столиці без жертв та руйнувань. 

Існує велика ймовірність, що ворог таким чином перевіряє систему ППО Києва, тому людей просять не ігнорувати повітряну тривогу.

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Теми: КиївШахедППОбезпілотники
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