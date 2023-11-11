Всі ударні дрони, що ворог запускав на Київ, збили – КМВА

У ніч на 11 листопада сили та засоби протиповітряної оборони збили усі повітряні цілі на підступах до Києва.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram

Деталі: За інформацією чиновників, повітряна тривога в Києві була повʼязана з атакою ворожих безпілотних літальних апаратів.

Реклама:

Дрони противника були запущені з південного напрямку.

За попередніми даними, в самій столиці без жертв та руйнувань.

Існує велика ймовірність, що ворог таким чином перевіряє систему ППО Києва, тому людей просять не ігнорувати повітряну тривогу.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: