Все ударные дроны, которые враг запускал на Киев, сбили 

В ночь на 11 ноября силы и средства противовоздушной обороны сбили все воздушные цели на подступах к Киеву.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Детали: По информации чиновников, воздушная тревога в Киеве была связана с атакой вражеских беспилотных летательных аппаратов.

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Дроны противника были запущены с южного направления.

По предварительным данным, в самой столице без жертв и разрушений.

Существует большая вероятность, что враг таким образом проверяет систему ПВО Киева, поэтому людей просят не игнорировать воздушную тревогу.

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