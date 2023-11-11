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Все ударные дроны, которые враг запускал на Киев, сбили 

Алена ИвашкивСуббота, 11 ноября 2023, 06:44
Все ударные дроны, которые враг запускал на Киев, сбили 
УНИЧТОЖЕННЫЙ БЕСПИЛОТНИК. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА "АРМИЯ INFORM"

В ночь на 11 ноября силы и средства противовоздушной обороны сбили все воздушные цели на подступах к Киеву.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Детали: По информации чиновников, воздушная тревога в Киеве была связана с атакой вражеских беспилотных летательных аппаратов. 

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Дроны противника были запущены с южного направления. 

По предварительным данным, в самой столице без жертв и разрушений. 

Существует большая вероятность, что враг таким образом проверяет систему ПВО Киева, поэтому людей просят не игнорировать воздушную тревогу.

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Темы: КиевШахедПВОбеспилотники
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