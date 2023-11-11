Після паузи у 52 дні Росія атакувала Київ "Іскандером" – Попко

Росія вранці 11 листопада випустила у бік Києва балістичну ракету "Іскандер", повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

Джерело: КМВА

Деталі: За даними КМВА, приблизно о 8:00 в бік міста була запущена балістична повітряна ціль, за попередніми даними типу "Іскандер".

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Дослівно: "Після тривалої паузи в 52 дні, ворог поновив ракетні атаки по Києву! До Києва ракета не долетіла, сили та засоби протиповітряної оборони знищили її на підльоті до столиці".

Більше деталей: За даними Київської ОВА, дві ракети влучили у поле.

Передісторія: Мешканці столиці вранці 11 листопада чули вибухи, після чого увімкнули повітряну тривогу.

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Згодом Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що вранці 11 листопада поблизу Києва працювала протиповітряна оборона, тому в місті було чути вибухи.