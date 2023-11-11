После паузы в 52 дня Россия атаковала Киев "Искандером" - Попко

Россия утром 11 ноября выпустила в сторону Киева баллистическую ракету "Искандер", сообщил глава КМВА Сергей Попко.

Источник: КМВА

Детали: По данным КГВА, примерно в 8:00 в сторону города была запущена баллистическая воздушная цель, по предварительным данным типа "Искандер".

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Дословно: "После длительной паузы в 52 дня, враг возобновил ракетные атаки по Киеву! До Киева ракета не долетела, силы и средства противовоздушной обороны уничтожили ее на подлете к столице".

Больше деталей: По данным Киевской ОГА, две ракеты попали в поле.

Предыстория: Жители столицы утром 11 ноября слышали взрывы, после чего включили воздушную тревогу.

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Впоследствии Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что утром 11 ноября под Киевом работала противовоздушная оборона, поэтому в городе были слышны взрывы.