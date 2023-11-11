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Зеленський привітав з річницею визволення Херсона: Росія ніколи не приходить "назавжди"

Станіслав ПогоріловСубота, 11 листопада 2023, 12:52
Зеленський привітав з річницею визволення Херсона: Росія ніколи не приходить назавжди
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський привітав з  річницею визволення Херсона від російських загарбників, зазначивши, що українці не підкорилися ворожій силі й надихали своїм спротивом весь світ.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Увесь південь України торік переконався, що Росія ніколи не приходить "назавжди", хоч би скільки разів вона це повторювала. Бо Україна завжди повертається – завжди! Коли знаємо нашу мету. Коли це спільна мета. Коли ми в єдності. І коли єднаємо інших навколо української мети".

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Деталі: За словами президента, завдяки Херсонській операції правобережжя Дніпра було очищене від окупанта.

"Наші воїни тоді звільнили значну частину Херсонської області, додали захисту Миколаєву, Одесі, іншим містам і селам на півдні нашої держави та закріпили успіх України у битві за Чорне море. Крим тоді в усмішках херсонців, у словах радості, коли зустрічали наших воїнів, – Крим відчув і своє майбутнє, побачив, наскільки ми поруч", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Росія весь цей рік мститься за свободу Херсону та іншим звільненим містам України. "Обстріли щодня. Бомби, артилерія, ракети. Лише від учорашнього вечора до сьогоднішнього ранку майже сорок дронів і ракет… Балістика проти Києва, дрони й ракети проти Одещини, Харківщини. Свідомі знущання від ворога. Щодня! Але жодного дня нашого відчаю!", - сказав президент.

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Зеленський подякував всім, хто зараз у Херсоні працює для захисту наших людей. "Дякую всім, хто б’ється на лівобережжі Херсонщини заради України! Дякую всім, хто боронить українське життя!" – наголосив очільник держави.

Нагадаємо: У звільненому Херсоні 14 листопада 2022 року офіційно підняли прапор України, у заході взяв участь президент Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський назвав визвольну операцію українських захисників у Херсоні переломним моментом у війні, який вказує на те, що перемога буде за Україною.

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Теми: ЗеленськийХерсонвійна
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