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Зеленский поздравил с годовщиной освобождения Херсона: Россия никогда не приходит "навсегда"

Станислав ПогориловСуббота, 11 ноября 2023, 12:52
Зеленский поздравил с годовщиной освобождения Херсона: Россия никогда не приходит навсегда
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский поздравил с годовщиной освобождения Херсона от российских захватчиков, отметив, что украинцы не подчинились вражеской силе и вдохновляли своим сопротивлением всех нас и весь мир.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Весь юг Украины в прошлом году убедился, что Россия никогда не приходит "навсегда", сколько бы раз она это ни повторяла. Потому что Украина всегда возвращается - всегда! Когда знаем нашу цель. Когда это общая цель. Когда мы в единстве. И когда объединяем других вокруг украинской цели".

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Детали: По словам президента, благодаря Херсонской операции правобережье Днепра было очищено от оккупанта.

"Наши воины тогда освободили значительную часть Херсонской области, добавили защиты Николаеву, Одессе, другим городам и селам на юге нашего государства и закрепили успех Украины в битве за Черное море. Крым тогда в улыбках херсонцев, в словах радости, когда встречали наших воинов, - Крым почувствовал и свое будущее, увидел, насколько мы рядом", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия весь этот год мстит за свободу Херсону и другим освобожденным городам Украины. "Обстрелы ежедневно. Бомбы, артиллерия, ракеты. Только со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра почти сорок дронов и ракет... Баллистика против Киева, дроны и ракеты против Одесской, Харьковской областей. Сознательные издевательства от врага. Каждый день! Но ни одного дня нашего отчаяния!", - сказал президент.

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Зеленский поблагодарил всех, кто сейчас в Херсоне работает для защиты наших людей. "Спасибо всем, кто сражается на левобережье Херсонщины ради Украины! Спасибо всем, кто защищает украинскую жизнь!" - подчеркнул глава государства.

Напомним: В освобожденном Херсоне 14 ноября 2022 года официально подняли флаг Украины, в мероприятии принял участие президент Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский назвал освободительную операцию украинских защитников в Херсоне переломным моментом в войне, который указывает на то, что победа будет за Украиной.

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Темы: ЗеленскийХерсонвойна
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