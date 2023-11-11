Ранкова атака на Київщину: пошкоджено 18 будинків і підприємство

Унаслідок ранкової ракетної атаки росіян на Київщину пошкоджено 18 житлових приватних будинків, а також приватне підприємство.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація

наслідки обстрілу Київщини 11 листопада, фото поліції області

Деталі: В ОВА опублікували оновлену інформацію щодо ворожої атаки на область.

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Дослівно: "Унаслідок ранкової атаки росіян на область пошкоджено 18 житлових приватних будинків. Вибуховою хвилею та внаслідок падіння уламків в домогосподарствах вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи, фасади.

Крім того, пошкоджено низку господарських приміщень, парканів, одне з приватних підприємств.

Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ

Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки".

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