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Ранкова атака на Київщину: пошкоджено 18 будинків і підприємство

Катерина ТищенкоСубота, 11 листопада 2023, 18:09
Ранкова атака на Київщину: пошкоджено 18 будинків і підприємство
наслідки обстрілу Київщини 11 листопада, фото поліції області

Унаслідок ранкової ракетної атаки росіян на Київщину пошкоджено 18 житлових приватних будинків, а також приватне підприємство.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація

наслідки обстрілу Київщини 11 листопада, фото поліції області
наслідки обстрілу Київщини 11 листопада, фото поліції області

Деталі: В ОВА опублікували оновлену інформацію щодо ворожої атаки на область.

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Дослівно: "Унаслідок ранкової атаки росіян на область пошкоджено 18 житлових приватних будинків. Вибуховою хвилею та внаслідок падіння уламків в домогосподарствах вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи, фасади.

Крім того, пошкоджено низку господарських приміщень, парканів, одне з приватних підприємств.

 

Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ

Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки".

Передісторія: 

  • Мешканці столиці вранці 11 листопада чули вибухи, після чого увімкнули повітряну тривогу.
  • Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що ранкові вибухи у Києві – це робота ППО після того, як Росія атакувала балістикою.
  • Київська ОВА повідомляла, що в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами. Тоді було відомо, що вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинків, є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств.

Теми: Київська областьвійна
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