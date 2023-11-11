Ранкова атака на Київщину: пошкоджено 18 будинків і підприємство
Субота, 11 листопада 2023, 18:09
Унаслідок ранкової ракетної атаки росіян на Київщину пошкоджено 18 житлових приватних будинків, а також приватне підприємство.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація
Деталі: В ОВА опублікували оновлену інформацію щодо ворожої атаки на область.
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Дослівно: "Унаслідок ранкової атаки росіян на область пошкоджено 18 житлових приватних будинків. Вибуховою хвилею та внаслідок падіння уламків в домогосподарствах вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи, фасади.
Крім того, пошкоджено низку господарських приміщень, парканів, одне з приватних підприємств.
Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих немає.
ВІДЕО ДНЯ
Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки".
Передісторія:
- Мешканці столиці вранці 11 листопада чули вибухи, після чого увімкнули повітряну тривогу.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що ранкові вибухи у Києві – це робота ППО після того, як Росія атакувала балістикою.
- Київська ОВА повідомляла, що в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами. Тоді було відомо, що вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинків, є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств.