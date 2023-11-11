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Взрывы в Киеве: РФ стреляла баллистикой. КОВА заявила, что две ракеты попали в поле

Роман ПетренкоСуббота, 11 ноября 2023, 09:33
Взрывы в Киеве: РФ стреляла баллистикой. КОВА заявила, что две ракеты попали в поле
фото: ВС

Представитель Воздушных сил сообщил, что утренние взрывы в Киеве - это работа ПВО после того, как Россия атаковала баллистикой.

Источник: Игнат в эфире телемарафона, Киевская ОВА

Прямая речь Игната: "По предварительной информации, это все же была баллистика. В Киеве прогремели взрывы.

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Была работа ПВО, отработала ПВО Киева по баллистике...".

Детали: Игнат в очередной раз объяснил, что тревога после атаки может включаться в случае обстрела баллистикой, поскольку ракеты такого типа летят очень быстро и трудно заметны на радаре.

Обновлено: В КОВА уточнили, что после ночных атак Киевской области беспилотниками, Россия утром запустила баллистические ракеты.

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По данным властей, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.

Однако в одном из районов области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами. Взрывной волной повреждены 5 частных жилых домов. В частности, кровли, выбиты окна. Также есть незначительные повреждения хозяйственных помещений и одного из частных предприятий.

Предыстория: Жители столицы утром 11 ноября слышали взрывы, после чего включили воздушную тревогу.

Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что утром 11 ноября под Киевом работала противовоздушная оборона, поэтому в городе были слышны взрывы.

Темы: КиевВоздушные силы ВСУвоздушная тревогавзрыв
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