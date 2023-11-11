Взрывы в Киеве: РФ стреляла баллистикой. КОВА заявила, что две ракеты попали в поле
Представитель Воздушных сил сообщил, что утренние взрывы в Киеве - это работа ПВО после того, как Россия атаковала баллистикой.
Источник: Игнат в эфире телемарафона, Киевская ОВА
Прямая речь Игната: "По предварительной информации, это все же была баллистика. В Киеве прогремели взрывы.
Была работа ПВО, отработала ПВО Киева по баллистике...".
Детали: Игнат в очередной раз объяснил, что тревога после атаки может включаться в случае обстрела баллистикой, поскольку ракеты такого типа летят очень быстро и трудно заметны на радаре.
Обновлено: В КОВА уточнили, что после ночных атак Киевской области беспилотниками, Россия утром запустила баллистические ракеты.
По данным властей, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.
Однако в одном из районов области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами. Взрывной волной повреждены 5 частных жилых домов. В частности, кровли, выбиты окна. Также есть незначительные повреждения хозяйственных помещений и одного из частных предприятий.
Предыстория: Жители столицы утром 11 ноября слышали взрывы, после чего включили воздушную тревогу.
Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что утром 11 ноября под Киевом работала противовоздушная оборона, поэтому в городе были слышны взрывы.