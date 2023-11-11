Утренняя атака на Киевскую область: повреждены 18 домов и предприятие
Суббота, 11 ноября 2023, 18:09
В результате утренней ракетной атаки россиян на Киевщину повреждены 18 жилых частных домов, а также частное предприятие.
Источник: Киевская областная военная администрация
Детали: В ОВА опубликовали обновленную информацию о вражеской атаке на область.
Реклама:
Дословно: "В результате утренней атаки россиян на область повреждены 18 жилых частных домов. Взрывной волной и в результате падения обломков в домохозяйствах выбиты окна, двери, повреждены крыши, фасады.
Кроме того, поврежден ряд хозяйственных помещений, заборов, одно из частных предприятий.
Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет.
ВИДЕО ДНЯ
Оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий вражеской атаки".
Предыстория:
- Жители столицы утром 11 ноября слышали взрывы, после чего включили воздушную тревогу.
- Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что утренние взрывы в Киеве - это работа ПВО после того, как Россия атаковала баллистикой.
- Киевская ОГА сообщала, что в одном из районов области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами. Тогда было известно, что взрывной волной повреждены 5 частных жилых домов, есть незначительные повреждения хозяйственных помещений и одного из частных предприятий.