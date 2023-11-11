Утренняя атака на Киевскую область: повреждены 18 домов и предприятие

В результате утренней ракетной атаки россиян на Киевщину повреждены 18 жилых частных домов, а также частное предприятие.

Источник: Киевская областная военная администрация

последствия обстрела Киевщины 11 ноября, фото полиции области

Детали: В ОВА опубликовали обновленную информацию о вражеской атаке на область.

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Дословно: "В результате утренней атаки россиян на область повреждены 18 жилых частных домов. Взрывной волной и в результате падения обломков в домохозяйствах выбиты окна, двери, повреждены крыши, фасады.

Кроме того, поврежден ряд хозяйственных помещений, заборов, одно из частных предприятий.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет.

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Оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий вражеской атаки".

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