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Із Сектора Гази евакуювали ще 11 українців – посол

Катерина ТищенкоСубота, 11 листопада 2023, 20:32
Із Сектора Гази евакуювали ще 11 українців – посол
Євген Корнійчук, фото посольства

В ніч на суботу із Сектора Гази до Єгипту було евакуйовано ще 11 українців, загальна кількість евакуйованих співвітчизників зросла до 214.

Джерело: посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Сьогодні вночі кордон "Рафах" із Сектору Гази до Єгипту перейшли ще 11 українців. Загальна кількість на цю хвилину складає 214 осіб.

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Плюс 9 молдован, яких ми будемо евакуювати з нашими громадянами. В ці хвилин в аеропорту Каїра пройшли реєстрацію приблизно 160 наших громадян і громадян Молдови, які відлетять першим евакуаційним рейсом до Кишенева".

Деталі: За словами Корнійчука, загалом посольство отримало близько 360 звернень від українців, які хочуть евакуюватися з Сектора Гази.

"Ізраїльська і єгипетська влада надала нам 229 дозволів, і в рамках цих дозволів громадяни перетинають кордон", – сказав він.

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Водночас, за словами Корнійчука, не всі громадяни, які отримали дозвіл, фізично прибули на південь Сектора Гази до пункту пропуску "Рафах".

"У процентному співвідношенні нам вдалося сьогодні евакуювати (з Сектора Гази – ред.) більше громадян, ніж більшості наших країн-партнерів", – додав посол.

Передісторія:

  • 8 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що з Сектора Гази успішно евакуювали першу групу з 43 громадян України.
  • 10 листопада Зеленський повідомив, що цього тижня з Сектора Гази врятовані вже 203 українських громадянина.

Теми: Сектор ГазиІзраїльевакуація
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